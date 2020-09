Laura Van Den Brande zilver op BK meerkamp scholieren Bart Spruijt

28 september 2020

20u12 0 Sport in de buurt Laura Van Den Brande veroverde voor het tweede jaar op rij zilver op het BK zevenkamp voor scholieren. In moeilijke weersomstandigheden zette de atlete uit Hingene een solide prestatie neer. Ze sprokkelde 5039 punten bij elkaar.

Van Den Brande liet geen steken vallen op haar zevenkamp. 5039 punten en een zilveren plak is een resultaat waarmee de AVKA-atlete dik tevreden is. “Het was heel slecht weer. Maar ik ben heel tevreden over mijn zevenkamp. Mijn doel was om de 5000 punten te halen en dat is gelukt. Die tweede plaats is vooral een mooi extraatje”, blikt ze tevreden op haar meerkamp. “Vooral over het kogelstoten was ik heel tevreden. Meestal is dat bij mij een iets minder onderdeel, maar deze keer verbeterde ik mijn persoonlijk record serieus. Op de horden kwam ik ook in de buurt van mijn persoonlijk record. Daarover was ik ook heel tevreden. Voor de rest was alles ongeveer aan 95% van mijn kunnen. Zeker niet slecht dus.”

Tweede zilver op rij

Zowel in het hoogspringen als in de meerkamp is ze een vaste klant op het podium van de Vlaamse en Belgische kampioenschappen. “De voorbije jaren bij de cadetten en scholieren haalde ik telkens podiumplaatsen op het BK meerkamp outdoor. Vorig jaar in Brugge won ik ook al zilver bij de scholieren op de zevenkamp.” De zevenkamp was haar laatste wapenfeit van het korte zomerseizoen. “Nu is het seizoen volledig gedaan voor mij. Ik ga nu twee weken rust nemen en daarna begin ik aan mijn opbouw van het winterseizoen en dan zullen we zien wat er nog komt. Momenteel is het door corona moeilijk in te schatten in hoeverre we nog een indoorseizoen zullen krijgen.”

De zevenkamp van Laura Van Den Brande

100m horden: 14.47 (913 pt.)

Hoog: 1m64 (783 pt.)

Kogelstoten: 12m24 (680 pt.)

200m: 26.88: (722 pt.)

Verspringen: 5m34 (654 pt.)

Speerwerpen: 36m17 (594 pt.)

800m: 2.29.98 (693 pt.)

Totaal: 5039 punten