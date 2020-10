Laura van Beek verovert criteriumtitel: “Ik had toch wel wat stress” Werner Thys

06 oktober 2020

10u59 0 Sport in de buurt Na een uiterst regelmatig tennisseizoen bij de vrouwen 3 volgde voor de 16-jarige Laura van Beek (TC Forest Hills) het voorbije weekend de kers op de taart met winst op de Masters van het Antwerpse criterium. Op TC Oase versloeg ze in finale de plaatselijke Morgan De Bie.

Het voorbije seizoen schreef Laura van Beek, die in Schilde het vijfde jaar Wetenschappen-Wiskunde volgt, de toernooien van Zevenbergen, Hove, De Kievit, ISC, Blauwe Regen en Antwerp op haar naam. Meer dan genoeg om met 88 punten ruimschoots als primus te eindigen in de criteriumstand bij de vrouwen 3. “Bij de start van het seizoen zat het criterium in mijn achterhoofd”, aldus van Beek. “Mijn seizoen begon eerder moeizaam, maar naarmate de weken volgden ging het steeds beter.”

Favorietenrol waargemaakt

Van Beek, vorig jaar nog finaliste bij de meisjes 15/2 op het Feest van de Jeugd, begon het voorbije weekend dus als favoriete aan de Masters en ontgoochelde niet: 6-1, 7-6 in halve finale tegen Reine Lambrecht en 7-5, 6-3 in de eindstrijd tegen de plaatselijke Oase-speelster Morgan De Bie. “Ik had toch wel wat zenuwen voor deze Masters”, geeft van Beek toe. “In finale kwam Morgan in de tweede set terug van 5-0 naar 5-3. Ook toen sloeg de stress even toe.”

Uiteindelijk kon van Beek toch afronden en kroonde ze zich tot gewestelijke kampioene. Dat eerder op de dag met Jana De Smedt (TC Ter Linden) een goede vriendin de criteriumtitel bij de vrouwen 4 greep, maakte het weekend voor van Beek extra leuk. “En nu is het uitkijken wat het volgend jaar wordt bij de vrouwen 2, dat wordt zeker een leuke ervaring”, zegt van Beek, die op Forest Hills deel uitmaakt van het Pro Team van de CAS-Academy. “Op welk vlak ik nog progressie kan maken ? Mijn volleywerk kan beter en ik zou graag aanvallender willen spelen.”

“Een solide speelster met veel geduld”

Dat laatste is dan in grote mate werk voor trainer Tom Van Beek, die Laura – geen familie trouwens – op Forest Hills al twee jaar onder zijn hoede heeft. “Naar volgend jaar toe is het verhogen van het basistempo alleszins één van de doelen”, aldus Tom Van Beek. “Het voorbije jaar is Laura mooi geëvolueerd en heeft ze bewezen de sterkste te zijn van haar reeks. Door de goede resultaten op de toernooien kreeg ze meer en meer vertrouwen en automatisch ging ze daardoor beter spelen. Ze is een solide speelster met veel geduld, goed benenspel en ze heeft uitstekend inzicht wat er op het terrein moet gebeuren. De vooruitzichten voor 2021 zijn mooi.”