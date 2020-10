Laura Vainionpää knap derde in Berchem: “Nooit gedacht dat zo een lange vlucht kon standhouden” Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

De voorbije maanden trad Laura Vainionpää minder op de voorgrond dan gebruikelijk. De hardrijdster uit Aalst vond niet altijd de juiste omlopen die pasten bij haar mogelijkheden. De coronacrisis maakte het er bovendien niet gemakkelijker op. Dit weekend trad ze nadrukkelijk op de voorgrond. Vainionpää eindigde in Berchem op een knappe derde plaats.

Het succes in de Berchem Classic werd niet meteen verwacht. Laura Vainionpää bevestigt de meer beperkte ambities vooraf. “Samen met Imogen Cotter had ik besloten om samen naar de koers te fietsen. Wat is er beter als opwarming dan een flinke tocht van vijftig kilometer met stevige wind op kop? Dertig minuten voor het vertrek kwamen we aan. Lennert Teugels (de vriend van Vainionpää, nvdr) stond ons op te wachten om de rugnummers op te spelden. Met de auto weliswaar.”

Snelle ontknoping

Van bij de start werd er door het peloton stevig gekoerst. Laura Vainionpää bevestigt dat er niet getalmd werd. “De koers begon inderdaad vanaf de eerste kilometer. In elke ronde kregen we de nodige bochten en kasseien voorgeschoteld. Van bij aanvangsfase koos ik voor de aanval. Ik probeerde een kloof te slaan en kreeg de latere winnares Silke Smulders aan mijn zijde. Vijf ronden lang bleven we samen in de frontlinie strijden. Toen kregen we het gezelschap van Ann-Sophie Duyck. Halverwege de koers zat ik al helemaal kapot en voelde ik krampen opkomen. Wellicht dachten mijn concurrenten dat ik me al vroeg in de koers wou sparen voor de sprint. Theater spelen is echter niet aan mij besteed.”

Derde plaats

Uiteindelijk mocht het leidende drietal ook sprinten voor de overwinning. Laura Vainiopää vervolgt haar verhaal. “Ik wou echt van die sprint iets maken. Zodra ik aanzette, voelde ik effectief de krampen in mijn benen. Het gevolg was dat ik vrede moest nemen met de derde plaats, maar dat deerde me niet. Op vier kilometer na had ik altijd in de aanval gereden en bovendien had ik vijftig kilometer extra in de benen. De twee rensters voor mij waren gewoon frisser en verdienden hun dichtere ereplaats. Ik had nooit gedacht dat zo een lange vlucht kon standhouden. Ik ben blij dat ik een goede koers kon afwerken na enkele lastige coronamaanden. Tijdens de pandemie ben ik voltijds blijven werken en trainen. Eenvoudig was het niet altijd. Ik wil dan ook de ploegmakkers in het peloton bedanken voor hun werk en alle mensen die me hebben gesteund.”