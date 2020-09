Lars Wantens (Eendracht Aalst): “Kijk uit naar competitiestart met 900 fans achter ons” Jan Van Lijsebeth

24 september 2020

14u27 0 Sport in de buurt Eendracht Aalst wil tegen nieuwkomer City Pirates Antwerpen een verlengstuk breien aan de succesvolle bekercampagne. De Ajuinen mogen voor hun eerste competitiewedstrijd van nu zondag alvast 900 Aalsterse fans verwelkomen en met de steun van de enthousiaste aanhang kunnen de wit-zwarten altijd ietsje meer.

Lars Wantens kijkt uit naar de competitiestart. “Omdat we al sedert juni al aan het trainen zijn en de competitie begin maart werd stopgezet, is de honger naar competitievoetbal zeer groot”, geeft de linksback aan. “Het is bovendien een opsteker dat het aantal toegelaten toeschouwers eerst van 400 naar 650 en vervolgens naar 900 is opgetrokken. De steun van onze twaalfde man is van onschatbare waarde. We willen onze supporters uiteraard verwennen met goed voetbal en een overwinning, maar het zal niet zomaar loslopen. City Pirates is goed versterkt en klopte vorige week het ambitieuze Zwevezele op eigen veld in de beker. We zullen op onze hoede moeten zijn.”

De Burstenaar heeft er wel het volste vertrouwen in dat de ploeg ten opzichte van vorig seizoen progressie heeft gemaakt. “De jonge spelers hebben een jaartje meer ervaring opgedaan en met Steve Colpaert is er een leider voor de defensie met maturiteit aangeworven. Jammer genoeg is hij momenteel geblesseerd. Voorin hebben we met Ibrahima Mbaye meer slagkracht. Samuel Fabris staat bovendien verder dan vorig seizoen. Toen duurde het lange tijd vooraleer de Waalse middenvelder het matchritme te pakken had omdat hij bij Virton een jaar lang niet had gespeeld.”

Coach Bart Van Renterghem stapte de jongste weken af van een systeem met drie verdedigers en kiest voor een dubbele flankbezetting. Wantens verklaart de tactische keuze van de Aalsterse trainer. “Vrijwel alle ploegen laten ons het spel maken en proberen ons op de counter koud te pakken. Met drie verdedigers waren we kwetsbaar en met vier is er nu meer zekerheid ingebouwd. Ik speel momenteel met de jonge Maarten Tresignie voor mij op de linkerflank. Die jongen heeft zeker veel talent, maar we moeten nog beter op elkaar ingespeeld geraken. Vorig seizoen ging Cédric Mitu constant de diepte in en Maarten vraagt de bal meer in de voet. Dat vergt uiteraard wel een aanpassing.”