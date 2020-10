Lars Verwerft wint voor het tweede jaar op rij de Antwerpse Masters Werner Thys

05 oktober 2020

10u32 0 Sport in de buurt Dit zomerseizoen verloor hij geen match in de tweede mannenreeks en het voorbije weekend bevestigde de 17-jarige Lars Verwerft op de Antwerpse Masters op de banen van TC Oase. Voor het tweede jaar op rij werd de speler van David Lloyd in Edegem gewestelijk kampioen bij de mannen 2.

Het overwicht van Verwerft op de Antwerpse Masters was duidelijk: 6-1, 6-4 in halve finale tegen Dries Jacobs en 6-3, 6-2 in finale tegen Thomas Wyseure. “Leuk om hier voor het tweede jaar op rij te winnen”, zegt Verwerft. “Die snelle indoorbanen van TC Oase liggen me wel. Dit is mijn favoriete ondergrond.” Met een ijzersterke service is het ook geen wonder dat het tennis van Verwerft goed tot zijn recht komt op snellere banen.

“Bij de start van het seizoen mikte ik niet direct op het criterium”, aldus Verwerft. “Het was aanvankelijk de bedoeling om meer in de topreeks te spelen. Jammer genoeg sukkelde ik wat met de elleboog en schouder, waardoor mijn concentratie zich later op het seizoen toch richting mannen 2 verplaatste. Misschien geen slecht idee, want het is mijn laatste jaar in deze reeks.”

“Smaak van ITF-tennis te pakken”

Bij David Lloyd in Edegem traint Verwerft, die in Mortsel het zesde jaar Sportwetenschappen volgt, met Steve Cornelissen en Clemcy Tercken. Einde vorig jaar proefde hij op Heiveld voor het eerst van ITF-juniorentennis. “Ik geraakte toen vanuit de kwalificaties op de hoofdtabel”, vertelt Verwerft. “Ook begin dit jaar lukte het zeer aardig op het toernooi van Aarlen. Ik won er vier matchen en bereikte vanuit de kwalificaties de tweede ronde van het hoofdtoernooi. Ik heb de smaak van dat internationaal juniorentennis wel te pakken. Volgende week gaat het richting het Duitse Overath. De kans is groot dat ik me volgend jaar, na mijn studies, meer concentreer op het ITF-circuit. Dat lijkt me het proberen waard.”

Agressiever tennissen

Met een sterke opslag en uitstekende backhand beschikt Verwerft over enkele stevige wapens. Op welk vlak kan het nog beter ? “Ik moet vooral nog meer kunnen profiteren van mijn opslag”, besluit Verwerft. “Agressiever tennissen is in de toekomst dan ook de boodschap.”