Lars Daniels en Milan Paulus tonen hun goede benen Koen Wellens

04 oktober 2020

19u15 0 Sport in de buurt Lars Daniels (GM Recycling Team) en Milan Paulus (SEG Racing Academy) lijken klaar voor het BK op 17 oktober in Lokeren. Daniels pakte dit weekend een derde plaats in Ichtegem en een vierde plaats in Berlare. Paulus werd na 80 km in de aanval vierde in de Memorial Bjorn Lambrecht. “Woensdag reis ik af naar Italië waar ik een rittenkoers rijd. Mijn laatste voorbereiding op het BK”, zegt Lars Daniels.

Het wielerseizoen voor de beloften loopt stilaan echt op zijn laatste benen, maar daar lijken Lars Daniels en Milan Paulus geen oren naar te hebben. De twee Limburgers lieten het voorbije weekend ereplaatsen noteren. Voor Daniels was er zelfs twee keer een notering. Zaterdag pakte hij de vierde plaats in de Memorial Fred De Bruyne in Berlare. “Ik heb het op anderhalve kilometer van de aankomst nog geprobeerd, maar ik geraakte niet weg. Misschien heb ik daar mijn kansen in een spurt wel verspeeld”, zegt Daniels die zondag wel op het podium mocht. “Zowel op zaterdag als op zondag stonden er sterke pelotons aan de start. Het voelt heel aangenaam om dan telkens een hoofdrol te kunnen spelen.”

Woensdag trekt Daniels naar Italië voor de Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, een vierdaagse rittenwedstrijd vlakbij de Sloveense grens. “Dat wordt voor mij de ultieme voorbereiding op het BK. Ik voel dat de benen goed zijn, hopelijk houd ik dat nog twee weken vol. Volgende week zondag keer ik terug naar België en daarna ligt de focus helemaal op de titelstrijd”, aldus Daniels. Ook Milan Paulus trekt in de aanloop naar het BK misschien nog naar het buitenland. “De kans bestaat inderdaad dat ik volgend weekend Parijs-Tours mag rijden. Maandag maakt de ploeg de selectie bekend”, vertelt Paulus die zaterdag vierde werd in Knesselaere en zondag de zevende plaats pakte in Nieuwrode.

Blufpoker

Paulus was naar eigen zeggen tijdens de Memorial Bjorn Lambrecht het slachtoffer van een partijtje blufpoker van twee van vluchtgezellen. De Truienaar reed met drie andere renners, waarbij Tristan Scherpenbergh, ruim 80 km in de aanval. “De voorsprong was nooit groot. Twee renners gaven aan niet goed te zijn, dus offerde ik mij op en deed langere beurten. In de slotfase zat ik door mijn beste krachten heen.”