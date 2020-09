Lander Loockx schittert twee keer in Tsjechië Erik Vandeweyer

27 september 2020

21u20 0 Sport in de buurt Lander Loockx heeft er een schitterend weekend opzitten in Tsjechië. Zaterdag werd hij tweede in Mlada Boleslav. Daags nadien deed hij tien kilometer verderop nog beter. De drieëntwintigjarige Bertemnaar domineerde deze manche van de Toi Toi Cup van start tot finish. Het leverde hem meteen een eerste seizoenszege op.

De eerste wedstrijd in Tsjechië was meteen al een behoorlijk succes. Lander Loockx bevestigt. “Ik kende een goede start en kwam samen met de Fransman Mikael Crispin en David van der Poel op kop. Op de modderige omloop reed ik halverwege de cross lek. Het kostte me veel krachten om vooraan weer te komen aansluiten. Intussen was van der Poel vooraan weggevallen, maar had Michael Boros zijn plaats overgenomen. Tot een echte sprint is het niet gekomen. Boros reed in de laatste ronde weg. De krachten die ik eerder in de achtervolging verbruikt had, miste ik in die slotfase. Toch was die tweede plaats al een opsteker.”

Meteen bingo!

Daags nadien deed Lander Loockx nog beter. “Op de tweede dag kreeg ik een bijzonder zwaar parcours voorgeschoteld. Het deed me denken aan de cross op de Koppenberg. In de eerste ronde kon ik al wegrijden van de concurrentie. Gaandeweg kon ik mijn voorsprong op de concurrentie steeds verder uitbouwen. Die eerste hoofdprijs zorgde uiteraard voor een geslaagd weekend.”

Beperkt programma

Veel wedstrijden heeft Lander Loockx dit seizoen nog niet op de teller staan. “Nadat de competitie in juli werd heropgestart heb ik eerst enkele kermiskoersen afgewerkt. Nadien volgde de Ronde van Vlaams-Brabant. Dat was een ideaal moment om enkele dagen na elkaar toch diep te kunnen gaan en koersritme op te doen. Veel koersen zijn het niet, maar dat is een probleem waarmee elke renner nu kampt. In dat opzicht strijden we met quasi gelijke wapens. Niemand heeft al vijftig wedstrijden in de benen zoals andere jaren.”

Onduidelijke toekomst

Lander Loockx heeft momenteel geen duidelijk zicht op zijn planning. “Ook op dat vlak zit iedereen in hetzelfde schuitje. Welke koersen en crossen gaan door? Het is moeilijk om een programma op te stellen. Zelfs de tweede cross in Tsjechië was lange tijd onzeker. Volgende zaterdag start ik zeker in Kruibeke. Voor het overige wacht ik af. Het is wel de bedoeling om het komende seizoen zo veel mogelijk te crossen en sterker te worden.”