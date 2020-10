Lamine Guisse sluit seizoen af met winst op 300m Heusden Bart Spruijt

05 oktober 2020

15u23 0 Sport in de buurt Lamine Guisse (Vabco Mol) heeft op de micromeeting van Heusden-Zolder zaterdag z’n seizoen afgesloten met een persoonlijk record van 35.27 op de 300m. De spurter uit Hechtel-Eksel kan terugblikken op een zeer geslaagd miniseizoen.

In de maand september verbeterde de net 17 geworden Lamine Guisse z’n besttijden op de 100m (11.19), de 200m (21.90) en de 400m (49.68). Zaterdag ging ook z’n 300m-record voor de bijl. “Het weer viel wel tegen en ik had een week niet kunnen trainen door een blessure aan mijn been. Het was een beetje kijken of ik goed kon lopen. Maar mijn tijd van 35.27 viel toch wel mee vind ik”, toonde hij zich tevreden. Met de ongewone afstand had de Belgische vicekampioen 200m bij de scholieren weinig moeite. “Een 300m is gewoon doorlopen en niet te veel nadenken en de laatste 100m proberen om niet te veel te verzwakken. Ik denk dat dit de laatste wedstrijd van het zomerseizoen was. Ik zal nu pas ten vroegste terug in actie komen op de 60m indoor komende winter. Wat ik mijn beste prestatie van de zomer vond? Het hoogtepunt vond ik toch de 200m waar ik onder de 22 seconden ben gedoken. Ik had dat ook als een doel gesteld en het is fijn dat het gelukt is.”

5 clubrecords

Bij z’n club Vabco Mol is hij aardig op weg om één van de beste spurters in clubgeschiedenis te worden bij de jongeren. “Na deze 300m heb ik nu ook vijf clubrecords op mijn naam staan: de 100m, de 150m, de 200m, de 300m en de 400m”, weet hij. “Ik hou toch wel een goed gevoel over aan dit seizoen. Nu kan ik er naar uitkijken om binnenkort bij de juniores te gaan presteren en daar de clubrecords te verbeteren. Die staan niet zo scherp, dus dat moet wel lukken.”