KVK Tienen laat puntenwinst liggen na sterke partij tegen Thes Sport Stijn Deleus

04 oktober 2020

20u16 0 Sport in de buurt Een tweede nederlaag op rij voor KVK Tienen, al zat er deze keer pas echt veel meer in dan een nipte 1-2-nederlaag. En dat terwijl de tegenstander niemand minder dan Thes Sport was. Maar de titelkandidaat maakte weinig indruk in het Bergéstadion. Deels was dat de verdienste van een dominante Suikerploeg, die tegen de gang van het spel in puntengewin door de vingers liet glippen.

Eerst en vooral, chapeau voor de manier waarop de Suikerjongens zichzelf gepresenteerd hebben tegen een doorwinterde eerstenationaler als Thes. Maar goed, daar koop je achteraf weinig mee. “Nee, dat is ook zo. Uiteindelijk blijf je toch weer ontgoocheld achter”, reageert doelpuntenmaker Jonas Laureys. “Nu, ik denk dat we best fier mogen zijn op de manier waarop we hen bekampt hebben. Ik vond ons van bij de aftrap de betere ploeg, al kwamen we dan wat klungelig op achterstand. Gelukkig kon ik de stand vrij snel in evenwicht brengen. Ik zag hun keeper uit zijn doel komen en kon hem met een lobje in één tijd verschalken. Nadien bleven we het overwicht houden en dat tweede geel voor een bezoeker rond het halfuur was een nieuwe opsteker. Ik denk dat ze bij Thes blij waren dat ze met 1-1 konden gaan rusten. Na de pauze kregen we een paar goede kansen op de 2-1 via Singh en Ventôse. Ik was er echt van overtuigd dat we die zege nog gingen pakken, maar het doelpunt viel aan de overkant.”

Eigen schuld

Aan die 1-2 in de slotminuten ging een rare fase vooraf, die bij sommige thuisspelers de wenkbrauwen deed fronsen. “Tja, ik kan alleen maar zeggen dat we - wat die fase betreft - de hand alleen maar in eigen boezem kunnen steken”, analyseert de spits. “Als je, zoals Thes deed in die fase, een bal tegen de arbiter trapt, dan blijf je bij die scheidsrechtersbal gewoon aan zet. Ik zat toen op de bank, maar de meeste ploegmaats waren daar ook van op de hoogte. En toch reageerden sommigen verrast toen een bezoeker het leer achter de verdediging legde en ze zomaar de winninggoal konden netten. We moeten daar gewoon scherper zijn, meer valt daar niet over te zeggen.”

Veel loopvermogen

Jonas Laureys maakte met zijn diepgang een goede indruk in zijn eerste thuismatch in competitieverband. “Eerst afhaken en dan op het juiste moment diepgang zoeken, daar hebben we heel de week naarstig op getraind”, vertelt hij nog. “Zulke zaken liggen me wel, want ik zie mezelf als een beweeglijke aanvaller die over een groot loopvermogen beschikt. Bij Rupel Boom speelde ik wel meer in een systeem met twee spitsen, maar dit gaat me dus ook goed af met de juiste spelers rond mij. Waarom ik de overstap maakte naar Tienen? Ze toonden al een tijdje interesse en op mijn 29ste leek het moment ideaal om na zeven jaar Rupel Boom nog eens een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb het me nog geen moment beklaagd, alleen die nul op zes knaagt fameus. We moeten zo snel mogelijk die eerste zege pakken, want je wilt niet van bij de start van het seizoen in een sukkelstraatje terechtkomen.”