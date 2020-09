KV Sint-Gillis pakt negen op negen: “Wij zijn het zwarte beest van SK Beveren” Stef Van Overstraeten

20u13 0 Sport in de buurt Nog twee ploegen zijn er in tweede provinciale C met het maximum van de punten. En daar is KV Sint-Gillis bij. Dit weekend werd de derde zege op een rij geboekt tegen titelkandidaat SK Beveren. In Lutterzele was de stand na negentig minuten 2-1. Samen met Haasdonk voeren de Dendermondenaren de rangschikking aan.

Op de eerste speeldag versloeg Sint-Gillis Waasmunster, op de tweede Kallo en nu ging Beveren voor de bijl. Het doet het beste vermoeden. “Het is toch een beetje verrassend", vindt Christof Smekens. “We gaan duidelijk door op het elan van vorig seizoen, toen kwamen we waarschijnlijk in aanmerking voor een eindrondeticket. Corona gooide roet in het eten. En dus was het spijtig dat we onze goede vorm toen niet konden verzilveren. Dit seizoen krijgen we een nieuwe kans. Hopelijk blijft het seizoen duren nu.”

Zelfde ploeg

De sterkte van de ploeg van trainer Hans Canipel wordt gevormd door de blijvers. “We spelen ongeveer met hetzelfde team van vorig seizoen, aangevuld met enkele versterkingen”, doet Smekens het verhaal. “Dat de meeste jongens al enkele jaren samenspelen is een enorm voordeel. Bovendien zijn we ook buiten het voetbal een goede vriendengroep. Iedereen loopt voor elkaar op het veld en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. We hebben met Kallo toch een frisse nieuwe ploeg verslagen en Waasmunster is ook niet min. Beveren is titelkandidaat, maar wij zijn hun zwarte beest. Enkele jaren geleden in derde provinciale was dat al een lastige klant. Toch hebben we er al enkele keren van gewonnen, zoals zondag.”

“Zo lang mogelijk aan de kop blijven”

Met het kleinste verschil won Sint-Gillis op eigen veld. Het werd 2-1. “We moeten toegeven dat Beveren voetballend beter was dan ons”, alsnog Christof Smekens. “Maar onze doelpunten vielen op het juiste moment. We hebben hen van bij de start van de wedstrijd bij de keel gegrepen. Nu moet het de bedoeling zijn om de lijn door te trekken. We willen zo lang mogelijk aan de kop blijven, al beseffen we natuurlijk dat hoe langer de zegereeks duurt, hoe dichter de nederlaag komt. Voorlopig is het alvast genieten van wat we al op de mat hebben gebracht.”