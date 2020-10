KSK Heist wint met het kleinste verschil van Olympic Charleroi na wereldgoal van Mylan Ferreira Carrasco: “De intentie om te scoren was er zeker” Bart Jacobs

11u28 6 Sport in de buurt KSK Heist had zaterdag, na de krappe 1-0 zege tegen Olympic Charleroi, alle redenen om Mylan Ferreira Carrasco te bewieroken. Met een enig mooie trap vanop 24 meter, of ongeveer, van het doel van de bezoekers zorgde Carrasco voor de winnende treffer. Een doelpunt dat je moet gezien hebben, de bal vloog losweg in de winkelhaak. Mooier kan je een goal niet maken.

KSK Heist verdiende de zege wel, op basis van het aantal kansen, niet op basis van het geleverde spel. Vooral Nicolas Orye mocht Carrasco oneindig dankbaar zijn. Orye, diep in de spits, had immers twee huizenhoge kansen verprutst en zich daarmee de banbliksems van het thuispubliek op de hals gehaald. Die kritiek verstomde echter, mede en vooral dankzij de broer van Rode Duivel Yannick.

“Ik had weldegelijk de intentie om te scoren”, aldus Carrasco. “Ook in de eerste helft had ik het al een keer geprobeerd, maar toen lukte het niet. Coach Demets vraagt me regelmatig mijn kans te wagen. Je kan dit op een seizoen vijf, zes keer proberen en telkens falen, maar een zevende keer vliegt hij wel tegen de netten. Wanneer ik de bal dan achter doelman Moriconi zag vallen, kon ik uiteraard met mijn vreugde geen blijf.”

Met 4 op 6 neemt KSK Heist een goede start, maar toch was niet iedereen eensluidend positief. “Nee, we moeten beter kunnen. Ik vond ons bij momenten te gehaast en zenuwachtig voetballen. Zeker in de beginfase van de wedstrijd zaten er te veel slordigheden in ons spel, passes die in de verkeerde voeten terecht kwamen. Dat maakt dat we uiteindelijk niet het voetbal hebben gebracht dat we willen brengen. Gelukkig maakt mijn doelpunt wel heel veel goed.”



Of de zege verdiend was, vroegen we aan doelman Fré Van Aerschot. “Op basis van het aantal doelkansen zijn we zeker de verdiende winnaar. Ik ben nauwelijks aan het werk gezet, of heb toch geen reflexen uit mijn mouwen moeten schudden. Eén keer kwamen we heel goed weg, toen Delbergue de enige bezoekende kans op vijf meter van het doel naast mikte. Laat ons vooral het positieve uit deze wedstrijd onthouden en genieten van Mylans doelpunt. Dat verdient hij. Ik ben blij voor hem.”

David Wijns viel uit en moest op de rechtsback vervangen worden door Roel Tambeur. Wijns, die wellicht een verrekking heeft opgelopen, zal deze week een echografie ondergaan. Benhamou kwam niet in actie, waardoor Gendebien aan de aftrap kwam.