KSK Heist laat in Eisden zekere zege liggen: “We trokken plots te diep terug” Bart Jacobs

27 september 2020

14u57 0 Sport in de buurt KSK Heist heeft zichzelf in eigen voet geschoten. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd in Eisden had Heist nog een eerste, zekere zege vast. Twee doelpunten van Mombongo later stond het aan het einde plots 2-2. Balen voor Heist, al stak het wel een punt op zak waarvoor men vooraf misschien wel getekend had.

Nieuw bij Heist sinds enkele weken: Nicolas Orye. Hoewel, nieuw is veel gezegd, want Orye droeg ook de voorbije twee seizoenen het shirt van KSK Heist. Maar elke zomer kiest Orye er opnieuw voor een poging te wagen om elders te gaan testen, in zijn drang om het hogerop waar te maken. Ook tijdens de voorbije coronazomer ging Orye elders testen, onder meer bij MVV in Nederland, maar ook nu kwam het niet tot een transfer. En dus is Orye, die in de voorbije bekerwedstrijden tegen Onhaye en Lochristi de selectie niet haalde, gewoon weer speler van KSK Heist. Het was deze Nicolas Orye die bij zijn eerste basisplaats Heist met zijn eerste doelpunt van het seizoen op voorsprong bracht.

“Perfecte flankvoorzet van Carrasco”, was Orye vol lof voor zijn ploegmaat. “Ik stond goed opgesteld aan de eerste paal en de 0-1 was een feit. Een terechte voorsprong, want we hadden de wedstrijd goed onder controle. Toen Bart Webers ons in de tweede helft aan een tweede doelpunt had geholpen, leek die eerste driepunter een feit. We hadden de zege maar op te rapen.”

Maar winnen deden jullie uiteindelijk niet. “Nee, Eisden kwam nog terug. Ik vind dat we dit voor een stuk aan onszelf te danken hebben. We plooiden veel te diep terug. Met een 0-2-voorsprong moet je het afmaken, daarom blijf ik achter met een dubbel gevoel. Enerzijds hadden we vooraf misschien getekend voor dit resultaat, omdat Eisden toch inspanningen heeft geleverd om de ploeg te versterken. Maar na de wedstrijd denk ik daar nu helemaal anders over.”

Ook coach Demets toonde zich ontgoocheld. “Lijkt me logisch dat we allemaal balen. We speelden zeventig minuten lang de perfecte wedstrijd. In het slotkwartier maakten we verkeerde keuzes, waarvan Mombongo kon profiteren om twee keer te scoren.”

Philippe Janssens was er nog steeds niet bij. Hij sukkelt nog steeds met de hamstrings en moet het rustig aan doen.