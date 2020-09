KSK Heist gaat op zoek naar eerste thuiszege van het seizoen tegen Olympic Charleroi: “Aanvallen en de drie punten pakken” Bart Jacobs

30 september 2020

22u11 0 Sport in de buurt KSK Heist moest op de eerste speeldag, uit bij Patro Eisden, vrede nemen met een 2-2 gelijkspel. Daarmee kreeg Heist veel te weinig. Mombongo scoorde in het slotkwartier twee keer, waardoor Heist ‘slechts’ met één punt huiswaarts moest keren. De eerste zege van Heist verdronk dus in de Maas, en dus wordt de druk om tegen Olympic Charleroi die eerste zege te pakken, groot.

“Ach, het enige wat we moeten doen, is laten zien waarvoor Heist staat”, aldus middenvelder Redouan Benhamou. “In Eisden hadden we 70 minuten lang controle over de wedstrijd. Jammer dat we dan even concentratieverlies lijden, waarvan Mombongo gebruik heeft gemaakt om ons twee keer te grazen te nemen. Heel jammer was dat, omdat we dichtbij een statement stonden: punten pakken op het veld van een titelkandidaat. Maar goed, het heeft nog weinig zin om daar op te blijven hameren. Het moet onze les zijn dat we dit in de toekomst zo veel mogelijk vermijden.”

Op zoek naar een eerste zege, tegen een stugge tegenstander die de naam Olympic Charleroi draagt. Ga er eens aan staan. “Dat heb je met die Waalse ploegen, hé. Je weet pas wat je er aan hebt wanneer je er tegen gespeeld hebt. Stug zijn ze zeker, pittig en op ‘t randje was het vorig seizoen ook, en soms gaat het er ook wel eens over. Aanvallen en de drie punten pakken, dat moeten we doen. We weten wat we kunnen en niet kunnen, en aan ons groepsgevoel zal het zeker ook niet liggen wanneer die eerste zege er niet komt. Ik ben alleszins overtuigd dat er voor ons kansen liggen tegen Charleroi.”

Hoe beoordeel jij de transfers die KSK Heist heeft gerealiseerd? “Slimme strategie, goed ingekocht. Kwalitatief is onze kern er zeker op vooruit gegaan. Dante Walen De Keyser, Thomas Jutten, Maxim Nijs, dat zijn toch spelers die al iets bewezen hebben op dit niveau en hoger. Thomas Regnier is zowat de enige kernspeler die vertrokken is. Ik heb dan ook de indruk dat de automatismen al grotendeels in onze ploeg gebeiteld zitten. De concurrentie tussen de spelers onderling is er zeker op verscherpt, het zal voor iedereen elke week vechten worden voor een basisplaats. Maar zo behoudt ook iedereen de focus.”