KSK Heist bekert zondagavond in Union, in het hol van de ‘coronaleeuw’: “Hard werken om tot een goed resultaat te komen” Bart Jacobs

07 oktober 2020

20u10 0 Sport in de buurt KSK Heist bekert zondagavond in de Croky Cup op het veld van Union Sint-Gillis, dat het na een eerder moeizame competitiestart opnieuw goed doet in 1B. Vrijdag worden alle spelers van Heist preventief op corona getest, maar tot op heden leefde iedereen bij Heist de maatregelen goed na en bleven problemen van medische aard uit. Indien de testen niet tot een of andere verrassing leiden, wordt er zondag gewoon gebekerd.

KSK Heist heeft met vier punten uit twee wedstrijden zijn competitiestart niet gemist, en kan zondag vrank en vrij zijn kans gaan in het hol van de ‘coronaleeuw’. De Brusselse agglomeratie is momenteel immers de grootste broeihaard van corona in ons land. In Vorst een voetbalwedstrijd gaan spelen, is iets waar sommige spelers bij Heist niet om staan te springen. En we kunnen hen geen ongelijk geven. Maar het is niet anders. Aan de bak dan maar.

Wij spraken even met Jawad Absisan, verdedigende middenvelder bij Heist, maar woonachtig in Schaarbeek, gemeente in de Brusselse agglomeratie. Is dit een wedstrijd waar je naar uitkijkt, Jawad? “Toch wel. In normale omstandigheden zou dit een wedstrijd zijn waar mijn hele familie naartoe zou trekken. Nu ligt dat enigszins anders. Het zal er van afhangen of er toeschouwers worden toegelaten. Dat weten we nog niet. Bovendien worden wij, spelers, vrijdag ook nog preventief getest. Pas nadien zal duidelijk zijn wie kan spelen. Maar los van dat alles, blijft Union wel een mooie tegenstander, een club die in het verleden toch iets heeft betekend voor het Belgische voetbal. Daar dan mogen tegen voetballen, is toch iets waar je als voetballer naar uitkijkt. Ik zou het alleszins jammer vinden indien ik deze wedstrijd aan mij voorbij moet laten gaan.”

Dan is de volgende vraag: maken jullie kans om te stunten? “Dat weet je vooraf nooit, hé. Union is een lastige tegenstander, maar ze hebben het bij de competitiestart toch ook niet zo gemakkelijk gehad. Het zal voor ons vooral een vermoeiende wedstrijd worden, eentje waarin we hard zullen moeten werken en ons best moeten doen om eventueel een kans op kwalificatie te maken. Of we erin geloven? Tja, als dat niet zo zou zijn, blijven we beter thuis, hé.”