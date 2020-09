Kristof Verspeeten scoort zijn eerste drie goals voor KSV Oudenaarde: “Niet lang van genieten, woensdag al een volgende match” Hans Fruyt

27 september 2020

13u40 0 Sport in de buurt Het is tien jaar geleden dat KSV Oudenaarde in de openingsmatch van het seizoen drie punten pakte. Zaterdagavond zetten de geelhemden Menen vrij makkelijk opzij (4-1). Onder meer dankzij drie goals van Kristof Verspeeten.

Door een aantal coronabesmettingen in de spelersgroep werd de partij bij Gullegem, de eerste wedstrijd van het seizoen, verdaagd naar komende woensdag. Dus mocht Oudenaarde de nieuwe competitie thuis tegen Menen openen. Het team van trainer Stefan Leleu aasde op vroege voorsprong.

“Olivier Verstraete recupereerde een bal en stak door tot bij Jesse Martens”, doet Kristof Verspeeten het verhaal van zijn eerste goal. “Jesse bracht voor, ik had de bal maar binnen te duwen. De hele eerste helft bleven we tempo ontwikkelen. Enkel de laatste voorzet ontbrak om een tweede keer te scoren. Nochtans verdienden we halfweg beter dan een krappe bonus. Denk dat we ook aanspraak maakten op een penalty, maar de ref wees niet naar de stip. Ik vermoed dat het voor het publiek een leuke eerste helft was. En voor mij was die eerste periode heel leuk om te spelen.”

We veronderstellen dat trainer Leleu er tijdens de pauze op hamerde dat in de tweede helft niet mocht worden verslapt. Toch kwam Menen best uit de kleedkamer. Vier minuten na de rust was alles te herdoen. “Ik leed balverlies”, zucht Verspeeten. “Net voor de zestien moesten we een overtreding toestaan. Bij die fase kregen de bezoekers een strafschop, heel licht toegekend. Die penalty werd omgezet. Toch herpakten wij ons snel. Bovendien viel Menen met tien. Terecht want de bezoekers begingen heel wat trekfouten. Na samenspel met Olivier Verstraete dook ik alleen voor de keeper op en scoorde ik mijn tweede van de avond. M’n derde was een typische Verspeeten-goal. Ik liet een voorzet door omdat ik wist dat Jesse Martens achter mij stond. Hij legde aan, de keeper weerde af, maar ik duwde de rebound binnen. Daarna schudde Jochen Van Waeyenberghe op links een prachtige rush uit zijn benen. Hij legde de eindstand vast. We zijn goed gestart, maar woensdag volgt al een nieuwe opdracht. Bij deze zege mogen we niet lang stilstaan. Je weet nooit hoe lang de competitie duurt.”