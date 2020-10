Kristof Nackaerts gaat voor sterke tijd op BK 10 km op de weg Bart Spruijt

09 oktober 2020

Vice-Belgisch kampioen marathon Kristof Nackaerts wil zondag van het sterk bezette BK 10 km op de weg in Lokeren gebruik maken om een toptijd neer te zetten. De Lierenaar wil graag onder de 31 minuten uitkomen.

Het BK 10km op de weg in Lokeren stond aanvankelijk op 1 augustus gepland. Maar door corona verschoof de titelstrijd naar 11 oktober. Desondanks is de bezetting bijzonder sterk. “Het is de sterkst bezette wedstrijd op straat die ik ooit gezien heb in België. Dat komt simpelweg doordat er niets anders is waardoor iedereen erbij wil zijn”, zegt Nackaerts die als marathonloper niet aan z’n trekken komt dit najaar.

Berlijn

“Gelukkig heb ik eind februari nog de marathon van Sevilla kunnen lopen. Daarna was het gedaan. Het is een beetje een weggesmeten seizoen. Normaal zou ik nu in volle marathonmodus zitten en had ik vorig weekend de marathon van Berlijn gelopen. Maar ik ben wel heel blij dat ik dan toch nog in Lokeren een wedstrijd kan lopen. Een 10 km is uiteraard niet mijn eerste keuze.”

De tijd primeert voor hem boven de plaats. “Qua plaats verwacht ik niet zoveel omwille van de extreem sterke bezetting. Maar het sterke deelnemersveld biedt wel mogelijkheden om voor een snelle tijd te gaan. Mijn record op de piste is 30.35. Op de weg liep ik al één keer onder de 31 minuten. Het zou mooi zijn om dat nog eens te doen. Als me dat zou lukken, dan weet ik dat de conditie in orde is.”

Een halve marathon is z’n volgende doelstelling. “Normaal gezien volgt over enkele weken nog de halve marathon van Smart Sport in Oost-Vlaanderen. Daar wil ik nog goed presteren. Daarna is het wat afwachten wat er nog in huis zal komen van de veldlopen.”