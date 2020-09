Kris Wouters glundert met zege Aniek Van Alphen en tweede plaats ploeggenote Manon Bakker: “Finale zonder teamorders” Hans Fruyt

27 september 2020

13u14 0 Sport in de buurt Prachtige binnenkomer voor Kris Wouters, sedert 1 juli coach bij het veldritteam Credishop-Fristads. In de Rapencross in Lokeren bezetten de rensters van de ploeg de plaatsen één, twee en vijf. Aniek Van Alphen haalde het na een mooie strijd met ploeggenote Manon Bakker.

Net als vorige winter serveerden de vrouwen in de eerste internationale cross op Belgische bodem een leuk spektakel. Denise Betsema voerde meteen de forcing, maar ze maakte een foutje waardoor haar landgenoten Aniek Van Alphen en Manon Bakker rond halfweg aansloten. Ze gingen zelfs snel over de pion van Pauwels Sauzen-Bingoal. Betsema werd ook nog door Lucinda Brand voorbijgesneld. Zij kon Van Alphen en Bakker niet meer bedreigen.

“In de finale maakten we geen ploegafspraken, noch van Camiel Van den Bergh noch van mij kwamen er teamorders”, verduidelijkte Wouters. “We stonden beiden op een andere plaats langs de omloop. Wellicht zag het er een beetje vreemd uit. Als Aniek tien meter voorsprong pakte riepen we dat ze goed bezig was. Een paar seconden later moesten we Manon vragen om druk te blijven zetten. De Rapencross hoort niet tot een klassement. Aniek en Manon mochten beiden voor de zege gaan. Door elkaar onder druk te zetten maken ze mekaar ook beter.”

In de slotronde probeerde Bakker aan de voet van de Mont Henri Van Alphen te passeren. Dat lukte, maar Bakker moest de helling te voet naar boven terwijl Van Alphen in het zadel bleef. Voorbij de top maakte ze het verschil. De 21-jarige uit het Noord-Brabantse Hapert hield stand en won met kleine voorsprong op haar ploegmakker. “Mooi dat Aniek en Manon onze ploeg, die met Credishop een nieuwe naamsponsor kreeg, in de spotlights zetten”, glimlachte Wouters. “Onze sponsors waren na de Rapencross heel tevreden. De verdienste voor dit werk gaat naar Camiel van den Bergh die al veel langer bij deze ploeg werkt. Ik ben pas sedert 1 juli in dienst en hou me ook bezig met de beloften van Alpecin-Fenix. Zaterdag trekken we naar de Poldercross in Kruibeke. Daar hopen we dat ook Yara Kastelijn, in Lokeren vijfde, zich toont. In haar eerste cross was de Europese kampioene niet in haar element.”