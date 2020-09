Kris Eyckmans en VH Leuven beginnen bijna aan het nieuwe seizoen: “Hopelijk kunnen we blijven groeien” DRIES CHARLIER

Bij VH Leuven kijken ze uit naar begin oktober. Dan gaat de volleybalcompetitie terug van start. Het seizoen van de Leuvenaren wordt geopend op 10 oktober met een verplaatsing naar Roeselare. Trainer Kris Eyckmans geeft een stand van zaken.

Ook bij VH Leuven viel er een tijdje terug coronanieuws te rapen. “Maar voor alle duidelijkheid was er nooit sprake van een besmetting. De quarantaine was louter preventief”, vertelt Eyckmans op de website van VH Leuven. “Clubarts Olivier Van Damme gaf toestemming om te trainen, maar wij maakten er een punt van om geen enkel risico te lopen. Met Van Damme overleg ik meerdere keren per week om alle pijnpunten uit de weg te gaan, want als er iets is wat we nu wel geleerd hebben, is dat eens het virus in een ploeg zit het bijna iedereen treft.”

“De grote vraag blijft of overdracht tijdens de wedstrijden kan. We kunnen niet alle impact van corona controleren en elke dag drijft er wel een verhaal naar boven over de vrouw van een collega van een speler die positief getest heeft of een besmette kotgenoot die dezelfde keuken deelt met een speler. Corona is een realiteit die we niet kunnen uitsluiten. We moeten onze eigen maatregelen treffen en ons gezond verstand gebruiken.”

Knokken voor de plaatsen

Eyckmans zag Simon Peeters terugkeren naar VH Leuven. “Zijn komst viel volledig uit de lucht. Hij lag nog één jaar onder contract bij Maaseik, maar was aan het praten met andere ploegen. Ik heb me geïnformeerd en al snel was de zaak beklonken. De enige voorwaarde was dat Peeters minstens twee jaar bij ons wilde blijven om de continuïteit op lange termijn te verzekeren.”

“Toch zal ook Peeters moeten knokken voor zijn plaats in de ploeg, net als de andere hoekspelers. Vorig jaar was ik zeer tevreden van Baetens, Berre Peters en Hofmans. Iedereen heeft op zijn manier een meerwaarde betekend voor de ploeg. Sowieso ligt alles heel dicht bij elkaar en hopelijk is dat een drijfveer om nog harder te werken.”

Ambitieus project

“We zijn de voorbije jaren enorm gegroeid door de inspanning van vele gepassioneerde mensen. Ik hoop dat we op deze manier kunnen blijven groeien. Tijdens de lockdown had ik eindelijk wat tijd om in de pen te kruipen.”

Eyckmans werkte iets uit dat al langer in zijn hoofd zat. “Ik schreef een ambitieus project uit om verdere stappen te kunnen zetten op elk mogelijk vlak. De bedoeling zou zijn om ons zo in 2025 te kunnen kwalificeren voor de Champions League. Ik heb de nota bezorgd aan het bestuur en binnenkort krijg ik hun feedback.”