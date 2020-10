Krachtbalfederatie stelt competitie minstens één maand uit Bert Denolf

13 oktober 2020

De Koninklijke Vlaamse Krachtbal Federatie heeft na een beraad op dinsdag beslist om alle competities minstens één maand on hold te zetten. De Vlaamse overheid verbiedt competitiekrachtbal niet, maar de KVKBF ziet zich omwille van het verbod op het gebruik van kleedkamers en douches toch genoodzaakt om even de stekker uit de competitie te trekken.

“Allereerst zijn we tevreden dat we ondanks de verstrengde maatregelen mogen blijven krachtballen”, laat voorzitter Geert Bolle weten. “Het gebruik van verwarmde kleedkamers en douches spelen daarbij echter een cruciale rol in, want in een outdoor sport als krachtbal ben je na een wedstrijd vaak doorweekt van de modder of de regen. In de zomer kan je dat stellen dat je de kleedkamer niet persé nodig hebt, maar in deze gure weersomstandigheden is zo’n ruimte onontbeerlijk. Daarom hebben wij beslist om – voor de periode waarin code oranje voor de sport geldt – minstens tot en met het weekend van zeven en acht november de competities on hold te stellen. Trainingen en activiteiten binnen de eigen club- en trainingsbubbel blijven wel toegestaan, mits de uitgevaardigde maatregelen nageleefd worden”, aldus Bolle.