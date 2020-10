Kortrijk Spurs ziet duel in Top Division One tegen Basket Waregem uitgesteld worden: “Gemiste kans op tweede zege” Bjorn Vandenabeele

11u27 0 Sport in de buurt Kortrijk Spurs speelde zaterdagavond normaal in Top Division One op bezoek bij Basket Waregem. Na de overwinning tegen Kontich op de eerste speeldag zag de promovendus het helemaal zitten om ook Waregem te kloppen. Zo ver komt het echter niet. Door een vermoedelijke coronabesmetting bij Kortrijk wordt het duel uitgesteld tot een latere datum.

Kortrijk Spurs komt na de promotie uit in Top Division One. Het burenduel tegen Waregem van zaterdagavond is helaas uitgesteld. “Het is een te begrijpen beslissing vanuit de club”, klinkt het bij Mathieu Bergen. “Het risico op eventuele verdere besmettingen was te groot en daarom heeft de club zijn verantwoordelijkheid genomen. Zaterdag weten we meer over het resultaat van de test. Hopelijk is deze negatief. Draait het toch anders uit, dan hebben we er goed aan gedaan om vanaf donderdag geen contact mee te hebben als ploeg.”

Kortrijk zag kansen op zege in Waregem

Nochtans zag Kortrijk wel een kansje om met de zege te gaan lopen in Waregem, maar die kans krijgen de troepen van coach Debaveye nu niet. “Het breekt natuurlijk wel ons ritme na de overwinning tegen Kontich. De gezondheid van de spelers en de entourage van beide ploegen gaat nu eenmaal voor op het sportieve. Als team vinden we het wel jammer dat we niet kunnen spelen. Gelet op de blessures bij Waregem missen we misschien een mooie kans om meteen de tweede overwinning te pakken. Het wordt nu even afwachten wat volgende week zal brengen.”

Voor Waregem is het de tweede wedstrijd die uitgesteld wordt in evenveel speeldagen. Vorig weekend ging de partij op Gembo Borgerhout niet door na drie coronabesmettingen binnen die ploeg. “We waren ondanks het coronavirus vooral blij dat we opnieuw kunnen basketten”, besluit Bergen. “We weten allemaal dat het geen normaal basketseizoen zal worden. Misschien was het beter geweest om pas begin november of begin januari de competitie aan te vatten, maar ook dan zullen er waarschijnlijk nog onzekerheden zijn. Er is ook weinig transparantie over het aantal besmettingen binnen sportclubs, dus weten we ook niet goed waar we als spelers aan toe zijn. Er alles uithalen is dus voorlopig de boodschap en dan zien we wel waar we landen.”