Koen Pouillon met KSC Dikkelvenne tegen RFC Wetteren: “Dit seizoen mikken op de linkerkolom” Hans Fruyt

08 oktober 2020

15u20 0 Sport in de buurt KSC Dikkelvenne en RFC Wetteren bekampen elkaar zaterdagavond vanaf 18 uur. De aftrap werd anderhalf uur vervroegd. Net als de drie voorbije matchen krijgt Koen Pouillon (26) de opdracht topscorer David Cardon in stelling te brengen.

Winst tegen Ronse en puntendelingen bij Menen en Racing Gent. Rechterwing Koen Pouillon kan na drie speeldagen best vrede nemen met vijf op negen. “In Menen speelden we een slechte eerste helft en sleepten we dankzij een betere tweede periode een punt uit de brand”, aldus Pouillon. “Thuis tegen Ronse pakten we de volle buit. In Gent stelde Marco Verheuge pas in minuut 95 of 96 gelijk. Vorige zaterdag waren onze eerste 45 minuten heel goed. In die fase van de match lieten we heel wat kansen liggen. Na de pauze waren wij een stuk minder. Voor ons had het verkeerd kunnen aflopen. Dus zijn we blij met dat punt. En ook met die vijf op negen.”

Dikkelvenne mag dit seizoen de lat wat hoger leggen. In gevaar zou geel-blauw in deze competitie niet mogen komen. “De eerste acht moet het doel zijn”, geeft Pouillon toe. “Met David Cardon beschikken we over een goalgetter. Hij is altijd aanwezig in de zestien. Zo’n type hadden we vorig seizoen niet. Het bestuur van Dikkelvenne leverde tijdens de transferperiode goed werk.”

Wat voor tegenstander Wetteren moeilijker was. De club steeg in extremis naar tweede nationale en is minder goed gestart. Enkel thuis tegen Merelbeke kon het team van trainer Steven Blomme een puntje pakken. Uit bij Gent en thuis tegen Olsa beet geel-groen in het zand. “Wetteren probeerde al enkele jaren om deze promotie af te dwingen”, weet Pouillon. “De ploeg speelde altijd met een beetje druk. Ik kan het weten want ik heb er één jaar gevoetbald. Toen eindigden we tweede na Merelbeke en bleef promotie uit. We spelen zaterdagavond thuis. Voor eigen volk probeer je altijd te winnen. Bij Wetteren bleven niet veel spelers meer over van de periode dat ik er was. Enkel Matthias Van Peteghem nog. Contact heb ik met hem niet meer. Na mijn terugkeer naar Dikkelvenne zijn de contacten met mensen van Wetteren wat verwaterd.”