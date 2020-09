Koen Geens wil met de vrouwen van VC Zoersel het behoud verzekeren Walter Vereeck

27 september 2020

12u36 0 Sport in de buurt De volleybalvrouwen van VC Zoersel stonden vorig seizoen fier aan de leiding van de eerste divisie en promoveerden terecht naar een hogere reeks. Met typisch Kempense dapperheid starten ze volgende week aan hun nieuw avontuur in eerste nationale.

“We moeten realistisch zijn”, verklaart trainer-coach Koen Geens onomwonden. “Tijdens ons debuutjaar in eerste nationale zullen we voor het behoud moeten vechten. Daar zijn verschillende redenen voor. Drie speelsters van vorig jaar zijn gestopt. We hebben versterking gevonden bij Zandhoven. Sofie Boënne, nieuwe opposite, Eline Van Miert op de middenpositie en Sientje Verellen als libero komen naar ons toe. Onze middenspeelster Celien Van Looy is zwanger. Zonder onze kapitein verliezen we een belangrijke pion in onze ploeg. Let op: we hebben nog steeds een team met veel kwaliteiten. Alleen hebben ze weinig of geen ervaring op dit niveau. Vorig seizoen moesten we vier, vijf matchen echt knokken voor de overwinning. Nu voorspel ik elk weekend een duel waarbij we iedere keer op de toppen van onze tenen moeten staan. Dat wordt een geweldige uitdaging.”

Voldoende topfavorieten

“Op zondag 4 oktober beginnen we eraan in onze eigen sporthal”, blikt Koen Geens vooruit. “Met een confrontatie tegen Fixit Kalmthout. Die behoren bij de topfavorieten van deze reeks. Geloof me, er zijn meerdere ploegen die bij de titelkandidaten mogen gerekend worden. Vosselaar hoort daar ongetwijfeld bij, maar ook Leuven en Roeselare zijn bijzonder sterk en natuurlijk wordt ook Fixit Kalmthout aan de kop van de rangschikking verwacht. Er zijn voldoende topfavorieten in deze reeks, want ik vergeet waarschijnlijk nog meer kanshebbers voor de titel. Hoeveel dalers er dit jaar zijn, is nog niet bekend. Ik heb daar alvast nog geen duidelijke richtlijnen over gevonden. We gaan het seizoen niet met een bang gevoel starten, maar wel met de nodige strijdvaardigheid. We zullen elk weekend bikkelen om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Misschien lukt dat nog niet tegen Fixit Kalmthout, maar dan proberen we het de week daarna opnieuw.”