Kobe Vanoverschelde na eerste zege in Lichtervelde: “Jammer dat we een vergeten categorie zijn” Hans Fruyt

06 oktober 2020

12u37 0 Sport in de buurt Ook al liet hij het tijdens de competitieloze periode wat lopen, toch is Kobe Vanoverschelde erin geslaagd een koers te winnen. Zondag klopte hij in het West-Vlaamse Lichtervelde na een vlucht van negentig kilometer zijn twee medevluchters Jordy Vermeire en Michiel Stockman.

“Nochtans geloofde ik niet in de goeie afloop van die ontsnapping”, beweert de 33-jarige pion van VDM-Trawobo. “Er stond veel wind, vijf Beaufort als ik het goed voor heb. Op de stroken met de wind in de rug haalden we zestig per uur, tegen de wind in hooguit 33 of 34 per uur. Omdat ik dacht dat we dit jaar niet meer zouden koersen heb ik in augustus niet veel gedaan. Mijn vriendin is verpleegkundige. Ik heb me vijf, zes weken over onze kindjes ontfermd. Lastiger dan zelf werken. Gelukkig startte de school begin september weer op. Twee keer per week rijd ik met de fiets naar Lokeren. Veertig kilometer enkel. Zo trainde ik een beetje. In de koers hing ik voortdurend tussen mijn kader, in finales voelde ik me volledig leeg lopen. Ik probeerde overal offensief te koersen. Zo ook in Lichtervelde. Naarmate de finish dichterbij kwam begon ik er meer en meer in te geloven.”

Nevenbonden

Terecht want in de laatste rechte lijn nam Vanoverschelde de maat van beide medevluchters. In de achtervolging beten onder meer Maxime Vantomme en Julien Van den Brande hun tanden stuk op de drie vluchters. “We strijden met ongelijke wapens want dat zijn halve of hele profs”, weet Vanoverschelde. “Leuk om zo’n mannen eventjes tussen mijn boterham te leggen. In het verleden klopte ik ook al Bjorn De Decker en Brent Van Moer. Dat motiveert. Los daarvan zijn wij bij de elite zonder contract de vergeten categorie. Voor ons was er de voorbije weken heel weinig. Ik heb zelfs even overwogen weer te gaan voetballen (Vanoverschelde heeft een verleden bij provincialer Belzele, red.). Ik heb zelfs een paar koersen bij nevenbonden gereden. Onder meer in Lotenhulle. Een andere bond kon organiseren, de koers van Cycling Vlaanderen is geschrapt. Moeilijk te begrijpen, vind ik. Door de coronacrisis is er geen prijzengeld. Winst na een vlucht van negentig kilometer: normaal was ik zondagavond met twee- à driehonderd euro naar huis gegaan.”