Knokkevoorzitter Vincent Van Honsebrouck blikt vooruit op bekerduel met eersteklasser OHL: “Uniek moment in clubgeschiedenis” Steve Dinneweth

08 oktober 2020

15u08 0 Sport in de buurt Eerstenationaler Royal Knokke FC ontvangt zondag eersteklasser OH Leuven in de vijfde ronde van de beker van België. Voorzitter Vincent Van Honsebrouck blikt vooruit.

“Het wordt hoe dan ook een uniek moment in de clubgeschiedenis. Het is immers voor het eerst dat wij in een competitieverband een club uit eerste klasse mogen ontvangen. Uiteraard is het bijzonder jammer dat het nu allemaal wat in andere omstandigheden moet gebeuren. Aangenaam is het niet, maar we zullen er toch het beste van maken. We nemen onze verantwoordelijkheid en laten hierbij niets aan het toeval over”, aldus Van Honsebrouck.

Geen parochieploeg

Twee jaar geleden maakte het team van trainer Van Borm al furore in de Beker met de uitschakeling van Standard in de zestiende finales. Knokke botste een ronde nadien op Union Saint-Gilloise met Percy Tau in een hoofdrol. Vorig seizoen strandde Knokke in de vijfde ronde na een nederlaag in Duffel, maar zondag krijgt de kustploeg opnieuw de kans om zich te meten met een eersteklasser. “In tegenstelling tot Standard destijds zal Leuven ons zeker niet onderschatten. Onze club mag gezien worden. We kunnen OHL straks ontvangen in onze mooie accommodatie. Ze komen hier niet tegen een parochieploegje spelen”, gaat Van Honsebrouck voort. “We hadden graag ook wat bezoekende supporters gezien in de tribunes, maar we mogen slechts vierhonderd van de eigen fans toelaten. Tegen Rupel Boom verliep de organisatie erg vlot en we willen die lijn absoluut doortrekken.”

Theoretisch kansloos

OH Leuven staat momenteel op een knappe zesde plaats in de hoogste afdeling, na zeges tegen onder meer AA Gent en Standard. “Sportief gezien maken we in theorie geen kans. OHL beschikt over een sterke en brede kern met enkele uiterst belangrijke pionnen. Persoonlijk hoop ik Knokkenaar Thibault Vlietinck aan het werk te zien op ons veld.”

“De competitie is en blijft sowieso prioritair”, geeft Van Honsebrouck mee. “We hadden dit seizoen gedroomd een eersteklasser te mogen ontmoeten in de Beker en vroeger dan verwacht hebben we dit al bereikt. In voetbal moet weliswaar elke match gespeeld worden.”

Trainer Van Borm kan geen beroep doen op de geblesseerden Carlo Damman, Jinty Caenepeel en Maxim Vandewalle. Nieuwkomer Niels Verburgh is speelgerechtigd.