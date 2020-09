Knappe overwinning en hattrick Van Gysel (Avanti Stekene) in Hamme overschaduwd door zware blessure van Joëll De Smet: “Een domper op de feestvreugde” Renzo Van Moortel

27 september 2020

18u24 0 Sport in de buurt Drie doelpunten in “een van zijn beste wedstrijden bij Avanti”. Christophe van Gysel, hattrickhero van de Stekenaars. Coauteur van een oververdiende, makkelijke overwinning in Hamme. Een perfecte avond... tot Joëll De Smet op een brancard het veld verliet.

Een volmaakte symfonie, met één valse noot. Als een geweldig feestje dat door een verschrikkelijke plaat helemaal van sfeer verandert.

We schrijven rond het uur wanneer Avanti-verdediger Joëll De Smet in een sprintduel z’n enkel omslaat. Zijn knie draait volledig uit de kom, hij hoort iets krakken. “Dan weet je hoe laat het is”, klinkt het onomwonden .

De Smet verlaat het veld op een draagberrie. De eerste diagnose klinkt bijzonder zwaar: mediale en voorste kruisband afgescheurd. In dat geval zit zijn seizoen erop. Zonde.

De Smet bleef nuchter (en een tikje sarcastisch): “Da’s voetbal, hé. We staan op kop, dus alles in orde zeker?” Een screenshot van het klassement op zaterdagavond voegde-ie er fijntjes toe.

“Een domper op de feestvreugde”, appte coach Rieno Van Oost zondagochtend. Defensief puzzelwerk voor de Meetjeslander volgend weekend - in Hamme miste hij ook al Angelot Mag’Kavula en Michiel Klippelaar. Hopen dat die tegen Rhodienne opgelapt geraken, gelukkig keert Van Spittael terug uit schorsing.

Hattrickhero in Hamme

De blessure van De Smet niet meegerekend, beleefde Avanti Stekene nochtans een gewéldige avond in Hamme. Freewheelend naar een ruime overwinning: 0-4 tot diep in de tweede helft. “Het had evengoed 0-8 kunnen zijn”, verzekerde een fan van Hamme ons. Pas enkele minuten voor tijd lukte De Wilde de eerredder.

Een uitstekende prestatie, met Christophe Van Gysel in een glansrol. Drie doelpunten, hattrickheld in Hamme. Eén van zijn beste wedstrijden bij de Stekenaars, zo vond hijzelf. “Dit is mijn derde seizoen bij Avanti, en vandaag klopte het allemaal.”

“Defensief stond het als een huis en offensief heeft iedereen onze kwaliteiten kunnen zien. Wellicht zullen de tegenstanders ons nu wel anders gaan bekijken...Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst gaan we genieten van deze overwinning.”

Avanti in de wolken...

Eentje die eerlijk gezegd wel héél gemakkelijk tot stand kwam. Hoe zwak was Hamme, zeg? Ongelofelijk. De Wuitens waren vorig weekend nochtans sterk aan het seizoen begonnen. Ook Van Gysel had de thuisploeg sterker verwacht: “ We waren ook verrast hoe makkelijk het ging.”

Al werden de Stekenaars daarbij wel geholpen door een snelle voorsprong. “Daardoor konden we onze wil makkelijker opdringen”, analyseerde de matchwinnaar. “Dankzij de dubbele voorsprong vlak voor rust, konden we nadien haast op een wolk voetballen.”

...En dan weer niet

Jammer genoeg donderden de Stekenaars daar dus nog voor hun derde doelpunt af. Ook Van Gysel stond nog even stil bij de blessure van zijn ploegmaat: “Heel jammer dat we Joëll misschien voor lange tijd moeten missen. Dat we hem op een brancard zagen wegdragen, geeft deze overwinning een minder leuk randje.”