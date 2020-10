KM Torhout haalt niets op het veld van Bambrugge: “Steek me niet weg achter verzachtende omstandigheden” Bert Denolf

04 oktober 2020

Een hertekend Torhout is er niet in geslaagd om op veld van Bambrugge iets te rapen. De derdenationaler kwam al snel op achterstand tegen de Oost-Vlamingen en ondanks een gelijkmaker in de tweede helft, trok de thuisploeg met een tweede doelpunt, tien minuten voor tijd, alsnog aan het langste eind.

“Toen het eerste fluitsignaal weerklonk, was het al snel duidelijk dat we niet scherp stonden”, zucht trainer Didier Degomme. “Na twee minuten moesten we al een bal van de lijn halen, maar het duurde niet lang eer Bambrugge toch kon scoren en zo stonden we na een kleine tien minuten spelen al op achterstand. Een horrorscenario, want Bambrugge gooide nadien alles toe op hun uiterst moeilijk bespeelbare veld. Met gras dat vijf centimeter hoog stond en een breedte van amper vijftig meter, is het ginds heel moeilijk voetballen. We konden het evenwicht nadien een beetje herstellen, maar tegen zo’n ploeg is het in die omstandigheden erg moeilijk om tot uitgespeelde kansen te komen.”

Gelijkmaker

“De gelijkmaker via Seron kwam er toch na een uur spelen. Dan denk je dat je erop en erover kan gaan, maar we gingen opnieuw te naïef spelen te veel mee in hun fysieke spel. Ze trokken de loopgraven in, pompten de ene lange bal na de andere en kwamen op die manier opnieuw op voorsprong. Nadien slikte Desitter een tweede gele kaart en was het over en out voor ons.”

Knokken

Torhout mistte een zevental jongens en kan zo enkele verzachtende omstandigheden inroepen. “Daar wil ik me echter nooit achter verstoppen”, vervolgt de oefenmeester, “ook al zijn het potentiële titularissen. “Op dit niveau moet je een kern hebben waarin elke speler het waard is om op het veld te staan. De jongens die nu in de basis stonden, verdienen hun plaatsje ook. Meer zelfs: met Vanysacker, Hollevoet en Couwyzer zaten er drie jongens op de bank die men normaal niet op de bank verwacht. Dat betekent dat ik op training elf jongens bezig zag die beter op dreef waren dan hen. Ik verwacht dat iedereen hier knokt voor zijn plaats. Panikeer ik na deze nul op zes? Neen, maar ik eis wel een reactie van mijn spelers en wil thuis tegen Lebbeke absoluut de volle buit halen deze week”, besluit Degomme.