Klaas De Rock helpt Zwevezele met doelpunt aan winst in Petegem: “Gescoord voor mijn verjaardag” Philippe Bourez

27 september 2020

19u00 0 Sport in de buurt Tweedenationaler SKV Zwevezele heeft zich na thuisnederlagen in de Beker van België tegen City Pirates en in de competitie tegen VK Ninove stevig herpakt. Op het veld van het sterke Sparta Petegem werd met 0-1 gewonnen. Klaas De Rock, die een dag eerder zijn 27ste verjaardag mocht vieren nam de winnende treffer voor zijn rekening.

Klaas De Rock was na afloop van de match in Petegem opgelucht dat zijn team de eerste zege van het seizoen kon pakken. “Het was belangrijk dat we de drie punten mee naar huis konden nemen”, beaamt de in Asper woonachtige leerkracht lichamelijke opvoeding. “De voorbije week leden we twee nipte nederlagen en konden we ons niet meteen in ons nieuwe systeem vinden. Vandaar dat coach Cornelis voor de match op Petegem teruggreep naar het 4-3-3-systeem van vorig seizoen. Het was nog verre van perfect, maar voor één keer was het resultaat van primordiaal belang. Drie nederlagen in één week tijd moesten koste wat het wil vermeden worden. En dat is gelukt. Kort na de rust kon ik de 0-1 binnentrappen. Een mooi persoonlijk extraatje voor mijn verjaardag, want zaterdag mocht ik 27 kaarsjes uitblazen. Het is ook erg leuk dat mijn goaltje de drie punten opleverde. Met dank ook aan onze doelman Depaepe, die vijf minuten voor tijd een strafschop stopte.”

Mee met het peloton

“Met een nul op zes starten had uiteraard bijzonder slecht geweest”, gaat de spits voort. “Op Petegem wisten we dus wat ons te doen stond. Het is alvast een opsteker van formaat dat we tegen een toch heel sterk geheel als Petegem de drie punten konden pakken. Zo zijn we na twee speeldagen toch mee met het peloton, want uiteraard is en blijft Zwevezele een ambitieuze club en ligt de sportieve lat hoog. We kunnen nu alvast al hoopvol uitkijken naar de derby van komend weekend tegen Harelbeke, dat met een vier op zes goed van start ging. We hopen zaterdag ons publiek nog eens te trakteren op een zege, want na die twee thuisnederlagen van vorige week mogen we onze fans niet in de kou laten staan. Hopelijk zijn we nu vertrokken voor een prima seizoen.”