Kevin Jennart (FC Perk) bezig aan zijn laatste seizoen: “Afscheid nemen met titel zou schitterend zijn” DRIES CHARLIER

01 oktober 2020

13u01 0 Sport in de buurt Na de pijnlijke 2-4-nederlaag tegen Nossegem in de openingswedstrijd van het seizoen herpakte tweedeprovincialer FC Perk zich zeer goed met een zes op zes tegen Geetbets en Averbode-Okselaar. Kevin Jennart (36), die na dit seizoen stopt, hoopt dat deze goede lijn kan doorgetrokken worden.

Eerst werd er met 0-1 gewonnen van Geetbets en vorig weekend met 4-0 van Averbode-Okselaar. “We hebben afgelopen zondag een volwassen wedstrijd gespeeld”, zegt Kevin Jennart. “Zo zijn we heel sterk aan de match begonnen, kregen we veel kansen, scoorden we vlot en gaven we niets weg.”

“Op voorhand had ik dat zeker niet verwacht, want Averbode is toch een ploeg met ambitie. Wij hadden in onze eerste thuismatch niet gebracht wat we moesten brengen en waren dus de supporters nog iets verschuldigd. Na de nederlaag tegen Nossegem hebben we de hoofden eens bij elkaar gestoken en was het duidelijk dat het te plat was. Iedereen gaat sindsdien er volle bak tegenaan en dat loont ook.”

Aan alle mooie liedjes komt een einde

“Het mag nu niet stoppen met die zes op zes. Onze ambitie is om bovenaan mee te doen. Het is nog vroeg om te zeggen dat dit zal lukken, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik wil zelf zoveel mogelijk wedstrijden spelen zonder blessure en afscheid nemen met de titel, wat schitterend zou zijn natuurlijk.”

“Of het echt mijn laatste seizoen is? Ik word begin volgend jaar 37. Op een wedstrijddag voel ik me nog 27, maar drie dagen erna 67 en dan weet je het wel. Ik speel al dertig jaar voetbal met heel veel plezier, maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Het is tijd om meer tijd te maken voor vrouw en kinderen.”

Alles of niks

“Of de druk er wat af is? Neen totaal niet. Het seizoen is nog lang en we, ik dus ook, moeten er nog elke week vol voor gaan. Misschien dat bij de laatste matchen toch wel het besef zal komen dat het effectief voorbij is en dat ik een periode van mijn leven afsluit, maar zover zijn we nog niet.”

Zaterdag trekt Perk naar Tielt-Winge 3000. “Ik hoop dat we terug dezelfde ingesteldheid kunnen brengen als afgelopen weekend. Ik weet dat het een klein veld is in Tielt en dat het daar niet makkelijk voetballen is. Het zal dus belangrijk zijn om vroeg te scoren. Dat kleine veld is toch wel een nadeel voor ons omdat we een voetballende ploeg zijn. Wij zijn geen afwachtende ploeg. Het is meestal alles of niks bij ons. We moeten nog leren een wedstrijd droog uit te spelen.”