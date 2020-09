Kevin Haezebroeck helpt Olsa Brakel dubbele achterstand ombuigen: “Hadden zelfs moeten winnen” Kristophe Thijs

24 september 2020

13u57 3 Sport in de buurt De eerste competitiewedstrijd van Olsa Brakel leverde meteen het nodige spektakel op. Na flauw verdedigend werk van de thuisploeg liepen de bezoekers tot 0-2 uit, maar een gedreven geel-zwart stelde na de rust orde op zaken door via Haezebroeck en de sterk ingevallen D’Hondt de meer dan verdiende puntendeling in de wacht te slepen. Meer zelfs, een onterecht afgekeurd doelpunt van diezelfde D’Hondt had Olsa zelfs een driepunter moeten opleveren.

Na de geslaagde generale bekerrepetitie tegen Bergen wisten de troep van coach Fanno Nijst dat er met het bezoek van Zelzate een zware dobber op bezoek kwam aan de Parkweg. “Maar op het veld werd het een evenwichtige match waarbij beide ploegen af en toe konden prikken. Het was uiteraard frustrerend dat we in zo’n evenwichtige match twee knullige goals moesten slikken. Onoplettendheid bij een inworp en nadien te zwak verdedigen zorgden ervoor dat we met een dubbele achterstand naar de kleedkamer trokken”, vertelt Olsa-kapitein Kevin Haezebroeck.

Sterke tweede helft

Toch gingen de Brakelse hoofden niet naar beneden tijdens de rust. Integendeel, coach Nijst stuurde wel tactisch bij door D’Hondt in de ploeg te droppen, maar peperde zijn jongens tegelijk in dat dit Olsa niet moet onderdoen voor Zelzate. “We voelden dat het nog mogelijk was en zijn daarom vol de strijd aangegaan door wat risico’s te nemen. Amper twee minuten na de rust kon ik via een kopbal na een corner al voor de aansluitingstreffer zorgen en dat gaf uiteraard een boost. Nadien scoorde D’Hondt nog twee keer, maar zijn tweede doelpunt werd onterecht afgevlagd wegens buitenspel. We hebben meteen na de match de beelden nog eens herbekeken. Van buitenspel was helemaal geen sprake. We zijn niet ontevreden met dit punt, maar het hadden er dus eigenlijk drie moeten zijn”, aldus ‘Haezie’.

Olsa Brakel beschikt dit seizoen over een bredere kern en dus meer keuzemogelijkheden. Of dit ook de succesformule wordt, zal verder in de competitie moeten blijken. “Maar de versterkingen zijn een ander type voetballers dan vorig seizoen. Ik verwacht door de vele derby’s die we dit seizoen moeten spelen ook een andere type voetbal. Het zal veel meer knokken worden in die streekduels”, meent Haezebroeck die zondag met zijn team naar Merelbeke trekt. Die ploeg hervatte pas woensdag de trainingen nadat ze vorige week geteisterd werden door enkele coronabesmettingen. Hun openingsmatch tegen Wetteren werd daardoor uitgesteld.

Olsa Brakel: Otte, Pauwels (46’ D’Hondt), Appiah, Haezebroeck, Nelis, Buysens, Denis, Bogaert, Deryck, Lambrecht, Cordie.

KVV Zelzate: De Vleesschauwer, Cools-Ceuppens (89’ Annor), Grootaert, Lanckman, Martens, Van Buyten, Van Cauwenberg, Nyarko (61’ Notteboom), Vandenhende, Broeckaert en Antwi-Manu.

Doelpunten: 15’ en 26’ Antwi-Manu 0-1 en 0-2, 47’ Haezebroeck 1-2 en 80’ D’Hondt 2-2

Gele kaarten: Cools-Ceuppens, Bogaert, Grootaert, Cordie, Otte, Van Cauwenberg en Van Buyten

