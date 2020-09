Kevin Elaut en Wetteren onderuit bij RC Gent: “Zuur als je niet krijgt wat je verdient” Xavier De Naeyer

27 september 2020

19u36 0 Sport in de buurt FC Wetteren ging zaterdagavond met 2-1 onderuit bij RC Gent. Ondanks een prima tweede helft bleef het bij de aansluitingstreffer van Kevin Elaut, die zich al opmaakt voor een nieuwe opdracht. Woensdag komt ex-club KFC Merelbeke over de vloer.

Ook voor FC Wetteren is de kop eraf. De eerste wedstrijd in tweede nationale werd met 2-1 verloren bij RC Gent. Net voor de pauze bracht Kevin Elaut de bezoekers terug in de match, maar een vervolg kreeg die aansluitingstreffer niet. “Het zat ons in de eerste helft niet echt mee. Gent was voor de rust beter en verdiende hun voorsprong, al had het zeker anders kunnen lopen. Bij 1-0 misten wij een penalty en aan de overkant scoorde RC Gent wel uit strafschop. In plaats van de gelijke stand werd het 2-0. Net voor de pauze kwamen we via een mooie aanval alsnog op 2-1 en in de tweede helft waren we veruit de betere ploeg. RC Gent kon amper nog dreigen en wij maakten echt aanspraak op een gelijkmaker. Het is niet uit zulke verplaatsingen dat wij onze punten moeten pakken, maar het is toch zuur as je niet krijgt wat je verdient. We zijn er wel in geslaagd om onze voet naast hen te zetten. Dat is hoopgevend voor de toekomst.”

Enthousiasme

Veel tijd krijgen Elaut en co niet om stil te staan bij de nederlaag, want woensdag is er meteen een nieuwe fraaie affiche. Wetteren speelt op eigen veld de uitgestelde wedstrijd tegen Merelbeke, de ex-club van de middenvelder. “Op die manier zullen we snel weer in de flow zijn, want het was zaterdag toch wennen aan de intensiteit van echte competitie. Met drie matchen op een week tijd zal het ritme snel terug zijn. Woensdag zijn we dubbel gemotiveerd om te winnen. Veel spelers hebben een verleden bij Merelbeke en ook bij hen zal er uitgekeken worden naar dit duel, zeker omwille van de transfers van afgelopen zomer. Dat wordt een wedstrijd op enthousiasme, een fysieke slag. Dat kan op het einde van de tweede helft de doorslag geven. Mochten we pech hebben of verliezen en met nul op zes beginnen, dan mogen we nog geen conclusies trekken. De strijd zal tot het einde van het seizoen gestreden worden.”