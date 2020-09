Kerim Mrabti dankt eerste treffer én transfer naar Malinwa aan landgenoot Engvall: “Gustav zou een goede makelaar zijn” ABD

25 september 2020

06u30 0 KV Mechelen Eerste match, eerste goal. Ondanks de nederlaag beleefde Kerim Mrabti (26) toch een knap debuut tegen Racing Genk. Een kennismaking met de nieuwe Zweedse aanvaller van KV Mechelen. “De spelersgroep is ‘amazing’.”

“Goedemiddag! Hoe gaat het?”

Ook wij kijken even op toen Kerim Mrabti, na amper een maand in België te verblijven, ons overtuigend in vlekkeloos Nederlands begroet. “Het interview in het Nederlands doen? (lacht) Daarvoor is het nog wat te vroeg. Later, misschien. Ik ben de taal aan het leren.” Waarna Mrabti: “‘Prima, heel goed, slecht, ik ben moe, ik heb’ (sic). Je ziet: ik heb al een basis.”

De Zweedse aanvaller met Tunesische én Finse roots - papa verhuisde van Tunesië naar Zweden op zijn 20ste, zijn grootouders langs moeders kant zijn van Finland - stond afgelopen weekend voor het eerst in de basiself bij KV Mechelen. Het werd een debuut met gemengde gevoelens.

“Het voelde goed om minuten te maken. Ik had sinds maart geen match meer gespeeld - een vreemde periode. Voor mij persoonlijk was het een perfect debuut. Al had ik als ploeg liever gewonnen. Ik moet de jongens nog beter leren kennen. Wat hun sterktes zijn, hoe wij het best kunnen samenspelen. Wat ik wel al zeker weet: de spelersgroep is ‘amazing’. Zowel op als naast het veld kan ik het goed vinden met de ploeg.”

En zeker met zijn landgenoot Gustav Engvall. Hij gaf de assist voor Mrabti’s eerste doelpunt voor KV Mechelen - de Zweedse connectie staat meteen op punt. “We hebben al veel samengespeeld. In Zweden een volledig seizoen bij Djurgårdens - Gustav als spits, ik als nummer tien. Voordien zaten we ook in hetzelfde nationale jeugdteam. We kennen elkaar dus goed. Hij helpt me veel sinds ik naar Mechelen kwam.”

Ik sprak Engvall toen KV Mechelen kwam aankloppen. Hij was zeer positief over de club. Kerim Mrabti

Het was ook Engvall die een belangrijke rol speelde in de transfer van Mrabti naar Malinwa. “Dat Gustav hier is, was een groot pluspunt. Hij weet hoe het hier aan toe gaat. Ik sprak hem toen KV Mechelen kwam aankloppen. Hij was zeer positief over de club. Dat hij ook Wernersson kon overtuigen? (lacht) Gustav heeft een toekomst als een spelersmakelaar.”

Mrabti maakte vorige maand transfervrij de overgang naar Malinwa nadat zijn contract bij de Engelse tweedeklasser Birmingham City niet werd verlengd. “Daar speelde ik anderhalf jaar. Ik was er niet altijd titularis, maar toch was het een goede stap voor mij. Ik heb er véél geleerd. De mentaliteit daar... Ze blijven altijd pushen om professioneel te zijn. Als er geen coach zou zijn, dan zou de ploeg toch van zichzelf beginnen trainen.”

Mentaliteit is ook wat KV Mechelen nu moet tonen. Na vier nederlagen op rij en een teleurstellende 4 op 18 moét er gewonnen worden van Sint-Truiden. “We need to bounce back. We moeten terugslaan, het goede momentum vinden. Het is een belangrijke match”, beseft Mrabti.