Kenny Van Damme tempert optimisme na punt KRC Harelbeke op Daknam: “Niet te euforisch zijn” Piet Balcaen

24 september 2020

07u58 0 Sport in de buurt Ondanks een late en eerder ongelukkige tegentreffer - De Smet ontzette een plaatselijke voorzet in eigen doel - keerde tweedenationaler Harelbeke na zijn openingsmatch van het nieuwe seizoen in Lokeren dankzij een treffer van Tony Soli, toch nog met een punt (1-1) huiswaarts. Een punt dat vertrouwen moet geven voor de eerste thuismatch van zaterdagavond (19.30 uur) tegen Westhoek, de ex-ploeg van Kenny Van Damme.

“Het gelijkspel van woensdagavond in Lokeren, gesteund door 2500 uitzinnige thuissupporters, doet ons inderdaad met vertrouwen aan de aftrap tegen Westhoek komen”, reageert Van Damme. “Maar het punt is slechts zo mooi als het resultaat van die match. Als we zaterdagavond ook winnen tegen de Ieperlingen, pakten we een mooi punt op Daknam. Verliezen we tegen Westhoek, dan stelt het punt tegen Lokeren eigenlijk weinig voor. We mogen dus niet te euforisch zijn en moeten de voetjes op de grond houden.”

“Al kon ik mij achteraf wel verzoenen met het gelijkspel tegen SC Lokeren-Temse, een zege behoorde er ook tot de mogelijkheden. Kantelmoment in de match was misschien wel onze gemiste strafschop”, meent Van Damme. “Op slag van rust zag Niels Vandenbroucke zijn niet eens onaardig getrapte elfmeter door hun doelman gepareerd worden. Al had de thuisploeg in de slotminuten ook nog een elfmeter kunnen krijgen, maar de ref sloot gelukkig de ogen voor de fout van Niels Vandenbroucke. Zo niet, waren we met lege handen teruggekeerd.”

Warm welkom

“Nogmaals, we kunnen ons verzoenen met het punt in de aanloop naar de match tegen Westhoek, mijn ex-ploeg. Drie seizoenen geleden was ik er, onder trainer Hugo Vandenheede, nog actief. Veel jongens van in die periode lopen daar nu niet meer rond. Een Jason Robaeys en Ayron Verkindere zijn ex-ploegmaats, maar voor het overige zijn het nagenoeg allemaal nieuwe jongens. Hun bestuur bleef wel intact. Ik heet dat bestuur, waarmee ik goed overeenkwam, een warm welkom. Drie dagen na onze eerste competitiematch moeten we dys al opnieuw aan de bak. Dat is geen ideale situatie, maar het is wat het is. We moeten vol voor de drie punten gaan”, besluit Van Damme, die intussen bezig is aan zijn tweede seizoen bij Harelbeke. “Vorig seizoen veroverde ik mijn plaats in het elftal van Harelbeke. Ik wil dit seizoen bewijzen dat ik die basisplaats nog steeds waard ben.”