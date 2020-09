Kenny Thompson en KFC Nijlen trappen competitie af met een week vertraging, maar in nieuw stadion: “De honger is immens” Kevin De Munter

23 september 2020

21u42 0 Sport in de buurt KFC Nijlen zag zijn competitiestart met een week uitgesteld omdat bij tegenstander Witgoor Dessel twee positieve coronatesten werden vastgesteld. Dessels burgemeester Van Dijck liet het duel daarop uitstellen en dus trappen de troepen van Kenny Thompson hun seizoen in derde amateurklasse officieel op gang tegen mede-promovendus Lille ín hun nieuwe complex.

“De honger is immens”, zegt trainer Kenny Thompson. “Er zijn meerdere redenen voor mijn groep om uit te kijken naar de start. Eigenlijk waren we vorige week al klaar, maar daar werd anders over beslist. Begrijpelijk? Niet helemaal. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou me absoluut aan de regels, maar ik vind het vooral gevaarlijk dat bepaalde mensen, de nochtans goede en duidelijke protocollen van Voetbal Vlaanderen negeren en zelf beslissen. Als je ziet hoe alles nu evolueert, vrees ik een beetje voor het vervolg de komende weken.”

“Daarom kijk ik ook niet te ver vooruit en focussen we nu op de eerstvolgende wedstrijd in de veronderstelling dat die doorgaat. De groep snakt naar de start, want we hebben drie lange maanden van voorbereiding achter de rug. Er is veel getraind, ook individueel wat maakt dat iedereen beschikbaar is en ook aan oefenmatchen was er geen gebrek. Maar dat heeft allemaal lang genoeg geduurd en nu wil iedereen weer voor de knikkers spelen.”

“Dat is tegen ieders verwachting in derde amateur, dat klopt. Ook voor onszelf. (lacht) We hadden ons voorbereid op een seizoen in de top vijf van eerste provinciale, maar door het doorschuiven van Lierse Kempenzonen naar 1B kregen we zelfs na Berlaar-Heikant alsnog een plaats in deze reeks. Onverwacht, maar ik denk wel dat we met deze kern in staat moeten zijn om een rustig seizoen door te maken.”

“Daar gaan we een eerste keer voor werken tegen Lille. Hun 7-2 zege van vorig weekend was inderdaad een statement, maar dat betekent niet dat ze dat elke week gaan maken. We kennen hun kwaliteiten en in aanvallend opzicht vind ik hen zelfs nóg sterker dan vorig jaar, maar wij openen ons seizoen voor eigen publiek en voor het eerst in ons prachtige nieuwe complex. Zoals gezegd. Meer dan redenen genoeg om er vol tegenaan te gaan.”