Kenny Molly staat woensdag aan de start van de Waalse Pijl: “Proberen mee te gaan in ontsnapping” Erik De Block

29 september 2020

16u28 0 Sport in de buurt Tweedejaarsprof Kenny Molly (23) behoort bij het pro-continentale Bingoal-CT Wallonie-Bruxelles tot de selectie voor de Waalse Pijl van woensdag. “Het is een wedstrijd van een redelijk goed niveau, het zal niet gemakkelijk worden”, blikt Kenny Molly vooruit. “Vorig seizoen had ik problemen na de eerste passage over de Muur van Hoei. Daardoor kon ik niet echt meer opschuiven en was de koers voor mij over.”

Door het coronavirus zijn er voor de renners niet veel koersdagen over. “Gelukkig kon ik de vierdaagse Ronde van Slovakije rijden en dat deed me wel deugd”, zegt Molly. “Ik won er het bergklassement. In de tweede rit, gekruid met tien beklimmingen, reden we met vijf renners weg en kon ik onderweg veel punten voor de bolletjestrui nemen. Het was lastig, maar een goede voorbereiding op de Waalse Pijl en andere klassiekers. Op het BK vorige week dinsdag voelde ik me nog niet echt hersteld van die Ronde van Slovakije. Ik heb de ploeg de laatste ronden wel kunnen helpen.”

Uitkijken naar Vanendert

Zondag nam Molly met zijn dorpsgenoten en ploegmaats Jonas Castrique en Franklin Six deel aan Parijs-Chauny. “In de Waalse Pijl zal ik proberen mee te gaan in een ontsnapping. Lukt dat niet, dan hoop ik dat ik zo lang mogelijk de ploeg kan bijstaan. Ik verwacht vooral Jelle Vanendert voorin. Hij wordt in de Waalse Pijl onze belangrijkste pion. In principe ben ik er zondag ook bij in Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar zat ik in die wedstrijd in een heel lange ontsnapping. Ik hoop daarnaast ook op een selectie voor de Amstel Gold Race”, kijkt Molly vooruit. “Het coronavirus maakt het momenteel ambetant, moeilijk om aan te pakken. Het is evenwel voor iedereen zo. De eerste koersen zijn niet echt verlopen zoals ik had gehoopt. Ik hoop dat we komend seizoen weer normaal van start kunnen gaan. De cijfers van het coronavirus verbeteren er evenwel niet op.”

Molly groeide op in Wulvergem en woont al enkele jaren met zijn vriendin in Ploegsteert. Hij is einde contract. “In principe komt het in orde en kan ik bijtekenen. De ploeg maakte eerder bekend alvast nog een aantal jaar voort te doen.”

Een andere selectie van de ploeg rijdt deze week de BinckBank Tour.