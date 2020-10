Kenneth Leemans stopt penalty van broer in derby tegen Wolvertem Merchtem. “Onze ouders zullen wel blij zijn met deze puntendeling” Adriaan Schepers

11 oktober 2020

19u54 0 Sport in de buurt De derby tussen Eppegem en Wolvertem Merchtem leverde geen winnaar op. Twintig minuten voor tijd leek er nochtans een kantelpunt in de maak toen de bezoekers uit Wolvertem een penalty kregen.

Een penalty die deze keer extra speciaal was omdat twee broers tegenover elkaar stonden. Glenn Leemans, vorig jaar ook nog eens actief bij Eppegem, mocht zijn broer Kenneth proberen te verschalken. Het was de doelman van Eppegem die aan het langste eind trok. “Het was de eerste keer dat wij in een officiële match tegenover elkaar stonden”, opent doelman Kenneth Leemans. “Dat mijn broer op de koop toe ook nog eens een penalty mocht nemen, maakte het extra speciaal. Ik wist niet waar hij ging trappen maar gelukkig voor Eppegem kon ik hem het scoren beletten. Jammer voor hem want voor het overige vond ik hem een heel sterke partij spelen. Ik denk dat vooral onze ouders blij zullen zijn met dit punt zodat geen van hun zonen puntenloos moest achterblijven.”

“Een puntendeling waar ik me overigens wel in kan vinden. Voor de pauze zijn wij niet in ons spel gekomen en hadden we het knap lastig tegen Wolvertem Merchtem. Zij hadden enkele kansen om te scoren maar gelukkig lieten zij dat na. In de tweede helft kwamen wij er beter door met enkele mogelijkheden. Toen ik die penalty kon stoppen en we meteen daarna op voorsprong kwamen, dacht ik dat het moeilijkste was gedaan. Maar dan waren we wat te laks op een counter en scoorden zij de gelijkmaker.”

Nog niet in ritme

“We starten zo met een twee op zes en hopen dat het nu echt kan beginnen. Normaal gezien wel want we hebben nog twee matchen in te halen, nu woensdag al tegen Lochristi. Die twee weken in quarantaine met looptrainingen waren toch niet hetzelfde als matchen met inzet afwerken. Dat merkte je wel wat voor de pauze. We zaten nog niet in dat ritme. Een excuus mag dat op zich niet zijn maar het speelde toch wel een rol. Zelf ben ik ook blij terug te kunnen spelen na een blessure aan mijn rechterknie. Het heeft alleszins lang genoeg geduurd.”

De inhaalmatch tegen Lochristi wordt woensdagavond gespeeld op het veld van tweedenationaler Diegem met aftrap om 20u30.