Kenneth Laurent en HO Wolvertem Merchtem na tweede thuisnederlaag. “Hier zat veel meer in” Adriaan Schepers

04 oktober 2020

19u31 0 Sport in de buurt HO Wolvertem-Merchtem kwam tegen Oostkamp in derde nationale A tot tweemaal toe op voorsprong maar moest de zege finaal nog aan de West-Vlamingen laten. Een zure en ietwat onnodige nederlaag, erkent ook Kenneth Laurent.

De thuisploeg begon namelijk gretig en bracht in de eerste helft bij momenten vlot voetbal op de mat, trof het doelkader en kwam op voorsprong via Quansah. Er leek dus geen vuiltje aan de lucht, zo vond ook Kenneth Laurent: “Ik denk dat wij zeker baas waren in de eerste helft, zeker op voetballend vlak. Oostkamp kwam er niet tot weinig uit, wat ook wel onze verdienste was. We hadden mogelijkheden om meer te scoren op een moment dat de wind in ons voordeel speelde. Jammer dat we daar niet nog meer gebruik van konden maken. Zij kwamen dan uit het niets op gelijke hoogte na een stilstaande fase. Dat is en blijft een werkpunt voor ons want dat gebeurde de voorbije weken nog. Na de pauze maakten we een heel mooie tweede treffer maar zag je dat de wind in ons nadeel was. Mede daardoor lagen we in de tweede helft onder. Hun lange ballen vielen over onze verdediging en daar hadden we het knap lastig mee.”

“Achteraf bekeken blijven we dus met een wrang gevoel achter. Hier zat veel meer in, zeker als je twee keer op voorsprong komt. Qua intensiteit en voetbal zat het goed maar het resultaat is een ander verhaal. We starten nu met drie op negen en verloren twee keer voor eigen volk. Dat is nooit leuk en zeker niet twee keer na elkaar. Dat gaan we buitenshuis moeten goedmaken, hopelijk volgend weekend al op Eppegem.”

Niet cadeau

De 23-jarige Laurent kwam over van SK Londerzeel uit tweede nationale en lijkt zijn plaats te hebben veroverd bij Wolvertem Merchtem: “De integratie is best vlot verlopen en ik denk dat ik ook wel mijn plaats heb in deze ploeg. Dat neemt echter niet weg dat ik elke week moet knokken voor mijn plaatsje. Cadeau krijg je het hier niet. Er zit de nodige kwaliteit in deze groep en dat houdt iedereen scherp. Ik denk dat we met deze ploeg zeker een plaatsje in de middenmoot mogen viseren. En dat kan alleen maar door punten te pakken want in deze reeks zal er geknokt moeten worden om een resultaat te behalen. Dat is mij wel duidelijk na drie speeldagen.”