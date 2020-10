Kenneth Kerckhofs en Thes Sport na verlengingen voorbij Deinze Guido Gielen

11 oktober 2020

11u05 0 Sport in de buurt Feest bij Thes Sport dat Deinze uit 1B na verlengingen verdiend (3-1) kon uitschakelen in de 1/32ste finales van de Beker van België. Stofzuiger op het middenveld Kenneth Kerckhofs (27) had een groot aandeel in de kwalificatie.

Geef eens in het kort je analyse over de bekerpartij ?

“De eerste helft namen we voor onze rekening. Rond een halfuur spelen kon Marco Battista vanop de stip ons verdiend op voorsprong brengen. Na de koffie kwam Deinze sterk opzetten en werd het moeilijk om onder de druk uit te komen. Deinze kreeg ook een strafschop, maar kon die gelukkig voor ons niet verzilveren. Het leek af te stevenen op een nipte zege, maar drie minuten voor tijd, na een hoekschop kregen we het leder niet weg en De Schutter hing de bordjes in evenwicht. Verlengingen dus en daarin toonden we ons oppermachtig en zorgden Martijn Stefani en Kyan Vaesen voor de verdiende kwalificatie. Het werd echter slechts een klein feestje, want smet op de zege was het uitvallen van Fredje Spruyt met een knieblessure. We hopen allemaal dat zijn blessure zal meevallen, al zwelde zijn knie vrij snel op en is er vrees dat de kruisbanden zijn gescheurd. Als groep hebben we meteen in de kleedkamer besloten om de overwinning op te dragen aan Frederik Spruyt !”

Dit is een bekeravontuur om van te dromen. De volgende tegenstrever is een eersteklasser. Van wie droom jij ?

“Ik ben aan mijn derde seizoen bezig bij Thes Sport en telkens vlogen we er in de eerste ronde uit. Deze campagne is reeds geslaagd. De beker was bij aanvang van het seizoen geen doel voor de club, maar iedereen keek stiekem al jaren uit naar een ontmoeting tegen een eersteklasser. Een geschenk voor de uitstraling van de club. Voorzitter Wendy De Wit en zijn team hebben de laatste jaren heel wat gerealiseerd bij deze mooie club en de ambities zijn er om nog de komende jaren te groeien. Alleen jammer dat corona voor elke club een enorme aderlating is. Toch krijgt onze trouwe aanhang nu een affiche tegen een eersteklasser en heel de groep is daar enorm blij mee. We hopen op een aantrekkelijke tegenstrever. Geen Eupen of Moeskroen. In het verleden speelde ik al eens tegen Standard Luik. Voor mij mag het een van de topclubs zijn met Club Brugge, Anderlecht, AA Gent of Antwerp. Is het geen van die vier dan is mijn voorkeur traditieclub KV Mechelen met onze ex-coach Wouter Vrancken.”

Je bent sterk gestart aan het seizoen. In mijn ogen minder onbesuisd in de duels en rustiger aan de bal. Het lijkt jouw topseizoen te gaan worden, toch ?

“Fijn om te horen dat ik sterk bezig ben. Ik voel dat uiteraard zelf ook wel en krijg vooral complimenten van de staf en mijn maats. Dat doet deugd. Ik werk ook altijd keihard op training en wil samen met Thes Sport nog groeien naar een hoger niveau. Of ik minder onbesuisd ben in de duels ? Bwa, in al mijn enthousiasme ga ik misschien soms iets te onbesuisd in de duels, maar of dat nu minder is dan bij mijn aankomst ? Ik denk vooral dat de oorzaak ligt dat ik nu bijna alle wedstrijden kon spelen. Toen ik hier aankwam moest ik nog revalideren van een zware knieblessure en bleek ik nadien een hele poos nodig te hebben om mij aan te passen aan het ritme. Zodoende kwam ik soms al eens te laat bij mijn tackle. Het was ook enorm moeilijk om op te boksen tegen clublegende Aziz Moutawakil. Nu heb ik mijn plaats gevonden en voel wekelijks die groei. Hopelijk kunnen we het seizoen uitspelen, want corona is weer fel de kop aan het opsteken, en dan kan ik alleen nog maar beter worden.”

Je verhuisde tijdens de zomer naar jullie nieuw huis. Daarom misschien rustiger geworden ?

“Ik ben altijd een rustige jongen geweest hoor (lacht). Samen met Esther voel ik mij gelukkig in onze nieuwe thuis in Geel. Of het niet tijd is om te gaan uitbreiden ? We hebben dit weekend er werk van gemaakt. Met de komst van Toby hebben we een nieuwe vriend in huis gehaald. Je dacht aan een baby ? We zijn gestart met een hond, je moet toch ergens beginnen hé (lacht).”