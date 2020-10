Kenneth De Vos en Avanti Brugge zien basketcompetitie stilgelegd worden: “Zou voor alle sporten hetzelfde moeten zijn” Bjorn Vandenabeele

14u24 0 Sport in de buurt Vlaams minister van Sport Ben Weyts besliste maandag om de zaalsporten in code oranje te zetten. Daardoor worden er, al zeker tot 9 november, geen wedstrijden meer gespeeld. Kenneth De Vos vindt dat heel spijtig, want De Vos’ ploeg Avanti Brugge leek na een perfecte voorbereiding helemaal klaar om voor de titel in tweede landelijke te gaan.

Het zat er een beetje aan te komen, maar toch kwam het nieuws dat de competitie tijdelijk stopgezet wordt, hard aan. Veel basketballiefhebbers hoopten nog op wedstrijden zonder toeschouwers en met gesloten kantines, maar het mocht niet zijn. “Ik vind dit ontzettend jammer”, klinkt het bij Kenneth De Vos. “We hadden de perfecte voorbereiding - zonder al te veel blessures en spelers die positief testten op corona - achter de rug, wonnen in die periode voorbije behoorlijk vlot tegen enkele sterke tegenstander en waren klaar voor de titelstrijd.”

Ritme niet verliezen

Avanti Brugge was ook goed aan de competitie begonnen met een overwinning op Okapi Aalst. De tweede wedstrijd werd uitgesteld. “We openden de competitie meteen met zege. Voor ons is het spijtig dat nu alles stopgezet wordt. Als ploeg waren we er helemaal klaar voor. We kunnen ons alleen maar neerleggen bij de gemaakte beslissing. Hoe frustrerend dit ook is, we hopen dat zij die de beslissingen namen, weten wat ze doen. Al vind ik wel dat het voor alle sporten hetzelfde zou moeten zijn.”

De competitie ligt nu voor een maand stil, De Vos hoopt dat het daarbij blijft. “We, de club en de spelers, zullen zien wat er de komende tijd mogelijk is om het ritme niet te verliezen. Iedereen hoopt dat het bij die onderbreking van een maand blijft. Hopelijk wordt dit niet verlengd.”

Het gegeven van een gesloten competitie zonder stijgers of dalers is te belachelijk voor woorden. Hopelijk vegen ze die gedachte snel van tafel Kenneth De Vos (Avanti Brugge)

Hier en daar klinkt het idee om een soort van recreatieve competitie af te werken. Daarbij zouden wedstrijden afgewerkt worden, maar zonder enig gevolg voor het klassement. Bij Avanti, dat volgend jaar weer een reeks hoger wil spelen, is dat niet bepaald waar de spelers op hopen. “Het gegeven van een gesloten competitie zonder stijgers of dalers is voor mij te belachelijk voor woorden. Hopelijk vegen ze die gedachte snel van tafel. Dat zou voor ons een enorme domper zijn op dit seizoen.”