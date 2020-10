Ken Van Damme en Lebbeke maken in extremis nog gelijk in Torhout: “Op dat moment zeker blij met een punt” Stef Van Overstraeten

11 oktober 2020

16u30 0 Sport in de buurt Derdenationaler FC Lebbeke liep tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan in het West-Vlaamse Torhout. Maar in blessuretijd ging de bal nog op de stip. Aanvoerder Ken Van Damme bezorgde zijn team nog een punt door de elfmeter om te zetten.

De beginfase van de partij was voor Torhout. Op het kunstgras kwam de thuisploeg op voorsprong. “En dat was verdiend”, vindt Ken Van Damme. “In de eerste twintig minuten zetten zij veel druk naar voor. Net voor de rust maakten we toch gelijk. En ervoor hadden we ook een aantal kansen. Na de pauze begonnen we beter en hadden we meer balbezit. Net op het moment toen we dachten erover te kunnen, scoorden ze opnieuw. Toch lieten we de moed niet zakken.”

Diep in blessuretijd

Van Damme maakte in extremis nog gelijk. “We waren al drie of vier minuten ver in de blessuretijd toen de bal op de stip ging. Ik nam mijn verantwoordelijkheid en op dat moment waren we zeker blij met een punt", gaat de middenvelder verder. “Torhout is zeker geen makkelijke verplaatsing en op zich tekenen we voor een punt op verplaatsing, op voorwaarde dat we onze thuiswedstrijden winnen. We hebben acht op twaalf en dat is geen slechte start. Als we er volgende week thuis drie punten kunnen bijdoen, dan hebben we elf eenheden. Dat zou dan een vijfluik zonder verlies zijn.”

Coronatwijfels

Lebbeke blijft mee bovenin, maar het klassement geeft een vertekend beeld, ploegen met teveel coronabesmettingen zien hun wedstrijden uitgesteld. Bij FC valt het voorlopig allemaal mee. “Het wordt volgens mij een lang seizoen, een rare editie ook, want elke week zijn er wel ergens coronagevallen”, alsnog Ken Van Damme. “We kunnen niet anders dan het van week tot week te bekijken en rekening te houden met midweekmatchen en vrij weekends. Er is weinig tegen te beginnen. Misschien volgen er ook wedstrijden zonder supporters of met gesloten kantines. Zonder supporters geen inkomsten voor de clubs. Het beste scenario zal zijn dat alles goed doorgesproken wordt, al zal dat boven onze hoofden gebeuren. Wij werken vanaf dinsdag naar het duel met Overijse toe. Te veel weken vooruitkijken is momenteel niet aan de orde.”