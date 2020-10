KB Gistel Oostende A opent competitie in Top Division Two op Anderlecht: “Heel lange voorbereiding gehad” Bjorn Vandenabeele

10u08 0 Sport in de buurt KB Gistel Oostende A degradeerde na vorig seizoen naar Top Division Two. Op de openingsspeeldag was Duva bye. Zaterdagavond staat voor de troepen van coach Luc Smout de eerste competitiewedstrijd op bezoek bij Anderlecht gepland. Xander Pintelon hoopt meteen de eerste overwinning te pakken.

In tegenstelling tot heel wat andere clubs begon KB Gistel Oostende A heel vroeg met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “We zijn gestart op 1 augustus met trainen met de tweede ploeg van Oostende”, verduidelijkt Xander Pintelon die in het tussenseizoen overkwam van KBBC Oostkamp. “Maar in de maand augustus heb ik veel minder meegetraind met de tweede ploeg. Dit komt doordat ik en nog vier andere spelers veel hebben meegetraind met de eerste ploeg van Filou Oostende.”

Goede oefenwedstrijden gespeeld

KB Gistel Oostende speelde heel wat wedstrijden tegen tweedeklassers en wist daarin goede resultaten te halen. “Tijdens de eerste maand voorbereiding hebben we geen oefenmatchen gespeeld door corona, maar we hebben wel zeer intensief getraind voor het seizoen dat nu volgt. Dit seizoen is ontzettend belangrijk. In september begonnen we dan met oefenmatchen en bekerwedstrijden te spelen en ook voor beker hebben we gespeeld. We verloren bijvoorbeeld van Kortrijk, maar speelden wel een goede wedstrijd tegen een sterke tegenstander.”

“We gaven ook tweedeklasser Basket SKT Ieper partij, waarvan we nipt verloren. In de bekerpoule slaagden we er thuis in te winnen van Ninane, de eerste officiële zege sinds meer dan een jaar voor het team. Tegen Oxaco uit Top Division One verloren we twee keer heel nipt. Die uitslagen doen dan ook wel vermoeden dat we klaar zijn voor de competitie.”

In tegenstelling tot vorig jaar is de ploeg nog verjongd. Op bezoek bij Anderlecht gaat KB Gistel Oostende op zoek naar de eerste zege van het seizoen. “Onze ambities zijn zeker om matchen te winnen dit jaar en sowieso niet te degraderen, maar ergens in de middenmoot te eindigen. Anderlecht kunnen we aan, maar we zullen er zeker klaar voor moeten zijn. Als we deze overwinning te pakken hebben zullen we met een goed gevoel de competitie kunnen starten.”