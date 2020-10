Karel Fraeye debuteert in belangrijke bekermatch, op één ronde van eersteklasser: “Geen mooiere tegenstander dan Waasland-Beveren” Renzo Van Moortel

08 oktober 2020

17u09 0 Sport in de buurt Als debuut kan het wel tellen. In zijn eerste wedstrijd als coach van Lokeren -Temse moet Karel Fraeye zijn nieuwe club voorbij Jong Lede naar de zestiende finales van de beker loodsen. De eersteklassers loeren om de hoek...

“Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.”

Lokeren - Temse draaide deze week voor het eerst de bladzijde om. ‘Het Nieuwe Verhaal’, hoofdstuk 2. Coach Yves Van Der Straeten werd na drie competitieweken op straat gezet, Karel Fraeye nam de fakkel over.

De periode-‘Fraeye I’ start in de vijfde ronde van de Croky Cup. Een uitgelezen kans om de Lokerse aanhang meteen te imponeren.

Beukt Fraeye in zijn eerste wedstrijd de deur open naar de zestiende finales van de beker en bijhorende droomaffiche tegen een eersteklasser, dan wint zijn krediet de jackpot. Perfecte PR. Een debuut voor de geschiedenisboeken zou het zijn. Fraeye minimaliseert: “Laten we niet vergeten dat de club in de eerste plaats al zover geraakt is, daar had ik natuurlijk weinig mee te maken”, aldus de nieuwe coach.

Om er dan aan toe te voegen: “Al kunnen we het uiteraard wel afmaken. Dat is fijn.”

Kalmpjes opbouwen en acclimatiseren zal er dus niet inzitten voor de nieuwe coach. Lokeren - Temse moet er stààn. “In deze fase van de competitie heeft elke wedstrijd inzet. Je stapt direct mee in het verhaal, want er zijn geen voorbereidingswedstrijden meer. We moeten meteen presteren, en da’s wel leuk ja.”

Aanvallende accenten

Resultaten alleen zullen echter niet volstaan op Daknam - anders had Yves Van Der Straeten gewoon aan boord mogen blijven, hoor. Bovenal wil het bestuur zich amuseren. Dominant, avonturlijk voetbal moet de norm zijn.

Met dat idee heeft Fraeye van zijn beperkte voorbereidingstijd gebruik gemaakt om zoveel mogelijk eigen (lees: aanvallende) accenten aan te brengen. Die zouden zaterdagavond al zichtbaar moeten zijn, zo gelooft de nieuwe coach. “Als een ploeg voetbalt, onderscheid ik twee zaken: het tactische concept en het wedstrijdplan - de instructies die de jongens meekrijgen. Aan beide aspecten hebben we gesleuteld. De tactische aanpak, hoe we onze poppetjes neerzetten, zal sowieso wijzigen en ook de opdrachten de wie meegeven zijn al anders. We zullen in een ander spelsysteem spelen, dat is op dit moment al vrij ingrijpend.”

En voor zij die nog zouden twijfelen: “We zullen aanvallender en dominanter voetballen dan voorheen.”

Want: de Waaslanders moeten de komende weken beter in staat zijn een laag blok te ontgrendelen, daarop werd afgelopen week specifiek getraind. Logisch, het gros van de tegenstanders zal zich - zeker op Daknam - hoogstwaarschijnlijk ingraven. “Het standaardverhaal van dit seizoen”, beseft Fraeye. “In 80% van onze wedstrijden zullen we tegen een laag blok moeten opboksen.”

Tegen Jong Lede, een derdenationaler, zal dat wellicht niet anders zijn. In de vorige ronde knikkerden de Ledenaars eerstenationaler Patro Eisden uit de beker, maar in de competitie lukten ze amper één doelpunt in drie wedstrijden. Fraeye, die in het verleden nog enkele Ledenaars onder zijn vleugels had, verwacht de bezoekers “gelijkaardig aan Harelbeke en Merelbeke.”

Ter verduidelijking: “In een stevige organisatie om vanuit de omschakeling tot kansen te komen.”



Wase derby

Een excuus mag dat bijgevolg niet zijn - herinner je dat Lede een reeksje lager zit. “We moeten respect hebben voor de tegenstander, maar we moeten ervanuit gaan dat we winnen.” Lees: doorstoten is éigenlijk een must. “We zijn verplicht om deze opdracht tot een goed einde te brengen”, beseft Fraeye.

In dat geval wacht de Waaslanders in de zestiende finales hoe dan ook een eersteklasser. Over een droomloting hoeft Fraeye niet lang na te denken: “De Wase derby mag wel eens terugkomen... Voor Lokeren is er geen mooiere tegenstander dan Waasland-Beveren.”

Op de achtergrond hoor je het bestuur en de supporters al watertanden...

