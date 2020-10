Kapitein Thomas Bourgeois leidt Pepingen-Halle naar winst tegen Aalst: “Dit was een perfect scenario” Erik Vandeweyer

09 oktober 2020

12u55 0 Sport in de buurt Hoewel de kalender grillig was, heeft Pepingen-Halle de start van de nieuwe competitie niet gemist. Nadat eerst Hades opzij werd gezet, vloerde men nu Eendracht Aalst. Door de 1-0 zege klimt de fusieploeg naar een gedeelde derde plaats in tweede nationale. Het prille succes vraagt om bevestiging.

Thomas Bourgeois blijft bescheiden bij alle lofbetuigingen na de 1-0 zege van zijn ploeg tegen Eendracht Aalst. “Het was een wedstrijd die alle kanten kon uitgaan. Het ging constant over en weer, het tempo lag hoog. Het was een intens duel, maar ik vind niet dat we de drie punten hebben gestolen. Akkoord, de betere kansen waren voor Eendracht. De Aalstenaren troffen de paal en onze doelman moest twee keer puik redding brengen. We hebben het niet altijd goed uitgespeeld. Drie minuten voor affluiten kon ik dan de bevrijdende treffer scoren. Ik kopte een vrije trap van Baras naar doel, maar de Aalsterse goalie bracht nog redding. In de rebound kon ik de terugkaatser nog net binnentacklen. Dit was uiteraard een perfect scenario.”

Levendig duel

De overwinning werd in het kamp van Pepingen-Halle enthousiast onthaald. Thomas Bourgeois geniet nog na. “Het duel tegen Eendracht Aalst leefde in de groep. Het is toch een halve derby. Aalst startte als titelkandidaat. Het is een club met naam en geschiedenis. Met zes op negen kunnen we terugblikken op een geslaagde competitiestart. Ik merk bovendien dat ons samenspel al behoorlijk goed is. We staan alleszins verder dan twaalf maanden geleden.”

Vreemde thuismatch

Pepingen-Halle diende de thuiswedstrijd tegen Eendracht Aalst op het veld van Tempo Overijse af te werken. Dat is vijftig kilometer van huis. In welke mate was het nog een thuiswedstrijd? Thomas Bourgeois berust. “Geen van beide ploegen was tevreden met de regeling die ons opgedrongen werd door de bond. We mochten weliswaar vierhonderd supporters toelaten, maar die waren er niet. Niet iedereen gaat op een woensdagavond naar een match kijken die vijftig kilometer verder wordt gespeeld. Bovendien moest je dan nog eens de ring trotseren. De grillen van de kalender zijn trouwens nog niet voorbij. Zondag spelen we opnieuw niet, omdat Tongeren nog bekerverplichtingen heeft. Die wedstrijd wordt volgende week woensdag gespeeld in Limburg.”