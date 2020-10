Kampioen Dries De Pooter wordt belofte bij SEG Racing: “Jaag droom om prof te worden na” Hans Fruyt

07 oktober 2020

21u47 0 Sport in de buurt Belgisch juniorenkampioen Dries De Pooter zet op 1 januari een grote stap. Bij de overgang naar de beloften wordt hij lid van SEG Racing, de Nederlandse continentale ploeg. De zeventienjarige kerel jaagt een droom na: prof worden!

Met een kort filmpje op de sociale media maakte het team van Aike Visbeek en Bart Van Haaren de komst van Dries De Pooter wereldkundig. “Het eerste contact met SEG Racing dateert al van drie maand geleden”, benadrukt de nationale juniorenkampioen. “Dries Hollanders is ploegleider bij het team. Hij legde de eerste contacten. Die dateren dus al van voor ik half september in Koksijde de driekleur veroverde. Die titel heeft geholpen om de contacten te verstevigen. Uiteraard heb ik even getwijfeld om de stap naar dit niveau te zetten. In mijn eerste beloftenjaar is het de bedoeling dat SEG Racing mij in de wedstrijden voor U23 inzet. Af en toe zal ik een UCI-koers bij de profs rijden. Ik jaag mijn droom om ooit prof te worden na. In avondonderwijs volg ik een opleiding fietsmechaniek. Lukt het in de koers niet ga ik naar de politieschool.”

Met andere woorden: Dries De Pooter heeft het allemaal op een rijtje. Hij doet aan carrièreplanning. De resterende koersdagen gaat hij elke seconde genieten van zijn driekleur. Zondag rijdt hij in Kerniel de Ster van Zuid-Limburg, in dit coronajaar afgeslankt naar een eendagswedstrijd. Een week later staat nog een kermiskoers in Neerijse op z’n kalender. De kerel uit Geel sluit het geamputeerde wielerseizoen af met het BK tijdrijden in Borlo. Daar kan hij zijn driekleur niet dragen, maar hij kan er een tweede veroveren. “In Kerniel reed ik begin dit seizoen een kermiskoers”, herinnert De Pooter zich nog. “De aankomstzone ken ik er. De hellingen in de buurt ook want ik heb in die regio al vrij veel gekoerst. We starten met een sterke ploeg. Bob Poelmans, Robin Orins, Daan Martens, Michiel Lambrecht en Cian Uijtdebroeks zitten eveneens in de selectie. Zondag mag ik weer mijn driekleur aantrekken. Daar heb ik tot nog toe elke seconde van genoten. Wat ik ga doen tot mijn laatste training van dit jaar.”