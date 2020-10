Juniore Jolien Van Coninckxloey na debuut op EK-piste: “Ik ben in Fiorenzuola om te leren” Hans Fruyt

08 oktober 2020

18u13 0 Sport in de buurt Eerstejaarsjuniore Jolien Van Coninckxloey heeft haar eerste ervaring op een internationale competitie achter de rug. Op het EK-piste voor junioren in het Italiaanse Fiorenzuola werkte ze de individuele achtervolging af. Ze klokte de veertiende tijd. Landgenote Julie De Wilde haalde in deze discipline brons.

Met drie medailles werd het een vruchtbare openingsdag voor onze jonge landgenoten op het EK in Fiorenzuola. Tweedejaarsjuniore Julie De Wilde uit Laarne zette de toon met brons op de individuele achtervolging voor meisjes junioren. In de strijd om brons tegen de Russin Inna Abadullina was de vice-wereldkampioene op de weg met 2.28.806 vier tienden van een seconde sneller. In de kwalificaties klokte Jolien Van Coninckxloey 2.43.597, de veertiende chrono.

“Van mijn debuut op een Europees pistekampioenschap had ik nog niet te veel verwacht”, vertelde Van Coninckxloey. “Ik ben hier om bij te leren. Dit was niet alleen mijn debuut op een internationaal toernooi, maar ook mijn eerste competitie op een betonnen buitenpiste. Dat is toch even wennen, helemaal anders dan het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. Dit voelt zelfs niet aan als de openluchtpiste van Wilrijk.”

Van Coninckxloey (Van Assche-Veloloft CT) is voor de ploegenachtervolging reserve. Vrijdag rijden Katrijn De Clercq, Marith Vanhove, Julie De Wilde en Sara Maes de kwalificaties van dit olympisch nummer. “Ik denk dat mijn ploegmaten een hele goeie kans op een plaats bij de beste drie maken”, voorspelde het meisje uit Aartselaar. Wat best zou kunnen. Vanhove kwam vandaag al in actie in de scratch en werd vijfde. Julie De Wilde zorgde in Fiorenzuola voor de eerste medaille voor ons land. Ze haalde brons in de individuele achtervolging. Haar voorbeeld kreeg navolging want Jules Hesters (U23) zette de afvalling naar zijn hand. Hij scoorde een loepzuivere hattrick want bij de beloften pakte hij in deze discipline zowel in 2018 (Aigle) als in 2019 (Gent) Europees goud. Tweedejaarsjunior Noah Vandenbranden uit Meise veroverde in de scratch, het laatste nummer van de openingsdag, zilver. Hij won de sprint van het peloton, maar de titel ging naar de Nederlander Loe Van Belle die net voor de finale een winstronde nam.