Junior Noah Vandenbranden na zilver EK scratch: “Ging vol voor eindsprint, maar een Nederlander reed weg” Hans Fruyt

08 oktober 2020

20u43 0 Sport in de buurt Op de eerste dag van de Europese pistekampioenschappen in Fiorenzuola namen de jonge Belgische renners een vliegende start. Jules Hesters pakte goud in de afvalling (U23), Noah Vandenbranden zilver in de scratch (U19), Jullie De Wilde brons in de individuele achtervolging (U19).

Door de wereldwijde gezondheidscrisis was het lang niet zeker of beloften en junioren een EK zouden kunnen rijden. Dit internationaal toernooi was voorzien in het Portugese Anadia, maar werd afgelopen zomer verdaagd. Forli wou invallen, maar kreeg dit niet rond. Toch werd in Italië een oplossing gevonden: de historische open baan van vierhonderd meter in Fiorenzuola vormt tot volgende dinsdag het decor van het EK, het enige internationale kampioenschap voor jonge pistiers. Op de openingsdag kwam Noah Vandenbranden twee keer in actie. In de ploegenachtervolging werd hij met Thibaut Bernard, Gianluca Pollefliet en Renzo Raes zesde. De scratch verliep in de vooravond beter. De tweedejaarsjunior uit Meise haalde zilver. Het goud was voor de Nederlander Loe Van Belle. Vandenbranden zette de eindsprint naar zijn hand, maar Van Belle had net voor de finale op kousenvoeten een winstronde genomen.

“Vooraf koos ik om vol voor de eindsprint te gaan”, verduidelijkt Vandenbranden. “Zodat ik een iets groter verzet stak. Demarreren ging ik niet doen. Dat ging goed tot die Nederlander plots een winstronde kon pakken. Van dan af was het voor de tweede plaats. Twee ronden van het einde zat ik aan het wiel van een Duitser. Iemand die ik ken en waarvan ik weet dat hij vrij snel is. Hij stuurde naar boven. Ik ook want dit is een piste van vierhonderd meter. Het was te ver om aan te gaan. Het eerste deel van het peloton kwam redelijk snel over mij. Waardoor ik misschien iets te ver zat. Die Duitser nam lichte voorsprong. Als enige van het peloton kon ik hem net voor de streep remonteren. Met deze zilveren medaille ben ik heel tevreden. Toch is mij gevoel een beetje dubbel. Was die Nederlander niet weggereden hoorde goud tot de mogelijkheden.”

Vandenbranden werkt vrijdag op het EK de kilometer af, zondag het omnium en dinsdag met Gianluca Pollefliet de ploegkoers.