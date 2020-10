Junior Noah Vandenbranden is klaar voor het EK piste: “Ik hoop ergens op het podium” Erik Vandeweyer

05 oktober 2020

17u19 0 Sport in de buurt Van woensdag tot zondag is Noah Vandenbranden actief op het Europese pistekampioenschap in Fiorenzuola. Op Italiaanse bodem wil de Meisenaar zich manifesteren op vijf onderdelen. Het belooft een drukke week te worden, maar de Belgische pistekampioen moet in staat zijn om goede resultaten neer te zetten.

Het is een klein wonder dat Noah Vandenbranden zondag mocht afreizen naar Italië. Aanvankelijk zou het EK doorgaan in het Italiaanse Forli. Dat kampioenschap kwam op de helling te staan, maar de UCI vond een oplossing. “Iedereen binnen de Belgische delegatie is opgelucht dat we naar de laars van Europa mochten afreizen. Het is lang spannend geweest. Toen bleek dat de titelstrijd in Forli werd afgelast omwille van corona, waren we allemaal zwaar teleurgesteld. De onzekerheid bleef duren, maar uiteindelijk werd met Fiorenzuola een goed alternatief gevonden. Al die tijd bleven we goed doortrainen, zodat we voorbereid waren op een positief vervolg.”

Drukke agenda

Noah Vandenbranden zal zich de komende dagen zeker niet vervelen. “Op woensdag open ik met de scratch en de ploegenachtervolging. Daags nadien volgt de individuele kilometer. Vrijdag is een ‘rustdag’. Op zaterdag vervolg ik met het omnium en het Europees kampioenschap wordt zondag afgesloten met de ploegkoers. Naar de kilometer kijk ik wel uit. De scratch is altijd een beetje een loterij. Als het wat meezit, zijn er ook daar mogelijkheden. Ook de ploegkoers biedt perspectieven.”

Gezonde ambities

Wat verwacht Noah Vandenbranden van de komende wedstrijden? Het antwoord klinkt gewettigd realistisch. “Ik hoop ergens op het podium, een medaille moet kunnen. De ploegkoers en de scratch bieden de beste kansen. In de ploegkoers ben ik aangewezen op Gianluca Pollefliet. Een probleem is dat allerminst, want we kennen elkaar doorheen de jaren al door en door. Het is moeilijk om de concurrentie goed in te schatten. De Engelsen zijn er alvast niet bij. Dat is alvast een topteam dat ontbreekt. De andere landen zijn wel present. Ik verwacht dat traditionele landen als Frankrijk, Italië of Rusland ook nu een prominente rol zullen willen opeisen.”