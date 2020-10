Julian Siemons heeft eerste zege beet: “In Kasterlee waren de twee loopstroken in mijn voordeel” Hans Fruyt

05 oktober 2020

Veldrijder Julian Siemons (21) heeft zijn eerste seizoenszege beet. In Kasterlee schreef hij met voorsprong de beloftencross op zijn naam. De vorige winst van de pion van AA Drink Young Lions dateert al van vier seizoenen terug.

“Van bij de junioren”, herinnert Siemons zich heel goed. “Ik heb tot nog toe vooral voor A-veldritten gekozen. Daarin is het moeilijk om een goed resultaat te halen. Tien dagen terug werkte ik in Lokeren de Rapencross af. Bij de start stond ik redelijk ver achteraan. Toch schoof ik op naar plaats 24 en was ik aan de streep elfde belofte. Niet slecht, vind ik. Op het Antwerps kampioenschap in Vorselaar werd ik tweede na Niels Vandeputte.”

Waarmee Julian Siemons, student office-management aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, wil zeggen dat de winst in Kasterlee geen hele grote verrassing is. “Per ronde waren er twee loopstroken”, gaat Siemons verder. “Met mijn lange benen haalde ik daar voordeel uit. Ik startte op de derde rij, begon goed en dook als dertiende het veld in. Stelselmatig kon ik opschuiven naar de kop van de cross. Rond halfweg zat ik helemaal voorin. Ik trok de gas volledig open en sloeg een gaatje dat ik steeds verder kon uitbreiden.”

Zo kwam Siemons’ eerste overwinning tot stand. Hij had het voorbije weekeinde graag de combinatie Poldercross in Kruibeke met de beloftenveldrit in Kasterlee gedaan, maar voor de manche van de Ethias Cross schreef hij te laat in. Komend weekeinde trekt hij naar het Zwitserse Steinmaur. “In die A-cross hoop ik de top tien te halen”, blikt Siemons vooruit. “De toppers onder de profs zullen zondag in Gieten crossen. Denk dat de eerste tien in Steinmaur mogelijk moet zijn. De week nadien doe ik op de weg nog het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Daarna staan Ruddervoorde en de Koppenberg op mijn kalender. Voor volgend jaar moet ik op zoek naar een andere ploeg. Bij AA Drinks Young Lions is er voor beloften weinig begeleiding. Je moet zoals Thibau Nys en Ward Huybs meteen kunnen doorschuiven naar de Telenet Baloise Lions. Ik ben op zoek naar een crossploeg, maar misschien zal ik vanaf 1 januari 2021 verder doen met eigen sponsors.”