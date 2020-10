Julian Delplancq en Basket Sijsele spelen eerste competitiematch in Top Division Two: “Potentieel om heel ver te geraken” Bjorn Vandenabeele

06 oktober 2020

13u51 0 Sport in de buurt Basket Sijsele One zag afgelopen weekend de competitiewedstrijd in Top Division Two geannuleerd worden door een coronabesmetting bij Neufchâteau. Daardoor speelt Sijsele pas komend weekend zijn eerste partij. Dan is Haantjes Oudenaarde te gast in ’t Veld. Voor Julian Delplancq is derde klasse een grote stap in het onbekende.

Basket Sijsele degradeerde samen met KB Gistel Oostende na het onafgewerkte seizoen van vorig jaar naar Top Division Two. De resultaten van de oefenwedstrijden en bekermatchen vielen wat tegen, maar daar gaat het niet om. Er waren ook heel wat blessures die roet in het eten gooiden. “De voorbereiding is goed verlopen”, klinkt het bij Julian Delplancq. “We hebben heel wat wedstrijden gespeeld om te werken aan onze behoorlijk vernieuwde ploeg. Sommige matchen waren goed, anderen waren dan weer minder. Het is uit die wedstrijden dat je het meeste leert en kan groeien.”

Sterkhouders geblesseerd

Na de degradatie zijn de verwachtingen hoog in Sijsele. “We hebben het potentieel om heel ver te geraken in deze competitie”, gaat Delplancq voort. “Als iedereen fit is en op niveau speelt, dan kijken we een leuk seizoen tegemoet. De blessures uit de voorbereiding zijn nog niet verdwenen en dat is wel jammer natuurlijk. Niemand speelt graag met enkele sterkhouders aan de zijlijn. Aan de andere kant is dit het ideale moment voor andere spelers om een extra stap naar voor te zetten en sterk te presteren.”

Mooi basketbal

“Na de afgesprongen wedstrijd tegen Neufchâteau na een coronageval in hun team nemen we het nu op tegen Oudenaarde. Er zitten in deze competitie ontzettend veel ploegen waarvan ik zo goed als niets weet. Dat is met Oudenaarde precies zo. Het is nu vooral belangrijk dat we zelf op niveau spelen en er alles aan doen om mooi basketbal te brengen.”

“We hebben een hele aangename groep en er heerst een toffe sfeer. Ik hoop dat ik mijn niveau van vorig jaar kan doortrekken naar dit seizoen. Voorlopig presteer ik nog niet optimaal, maar mijn ploeggenoten en coach geven me veel vertrouwen en dat voelt enorm goed”, besluit Bruggeling Julian Delplancq.