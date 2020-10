Jules Hesters zorgt voor zuivere hattrick in EK afvalling: “Lag erop gebrand om pistegeschiedenis te schrijven” Hans Fruyt

18u51 5 Sport in de buurt De openingsdag van de Europese pistekampioenschappen voor beloften en junioren was voor de Belgische pistiers prachtig. Jules Hesters pakte bij de U23 goud in de afvalling, Julie De Wilde bij de U19 brons in de achtervolging en Noah Vandenbranden bij de U19 zilver in de scratch.

Tweedejaarsjuniore Julie De Wilde zette in het Italiaanse Fiorenzuola de toon. Op de betonnen buitenpiste klokte ze in de kwalificaties van de individuele achtervolging de derde tijd. Wat betekent dat ze in de finales de strijd om brons mocht aangaan. Met 2.28.806 was De Wilde een zuchtje sneller dan de Russin Inna Abaidullina. “Vooraf durfde ik aan de top vijf denken, niet aan een podiumplaats”, beweert de vicewereldkampioene op de weg. “Vorig jaar klokte ik op het EK als eerstejaars de negende chrono. Op basis van de andere tijden van de rensters van mijn jaar dacht ik dat de top vijf misschien mogelijk was. Brons is echt boven mijn verwachtingen. In de strijd om de derde en vierde plaats reed ik sneller dan de verliezende finaliste, toch ben ik heel content met deze bronzen medaille. Hopelijk trekken we vrijdag in de ploegenachtervolging de lijn door.”

Controle van begin tot einde

Voor de Belgische delegatie werd de openingsdag nog beter. Jules Hesters pakte in de afvalling voor beloften goud. En dat voor het derde jaar op rij! In 2018 zette hij dit nummer in het Zwitserse Aigle een eerste keer op zijn naam. Vorig jaar pakte de Gentenaar in eigen stad de Europese sterrentrui. “Drie keer op rij, volgens mij is dat nog nooit gebeurd”, lachte Hesters. “Ze gaan van goeden huize moeten zijn om dit record ooit te breken. Ik lag erop gebrand om pistegeschiedenis te schrijven. De race had ik van begin tot einde onder controle. Geen enkel moment zat ik in de gevarenzone. Mijn verzetkeuze was perfect en ik zat meteen in het juiste ritme. Toen de Portugees de eindsprint vroeg op gang bracht, besefte ik dat het binnen was. Eens ik in de laatste bocht naast hem kwam, was het genieten tot op de streep.”

Wat later veroverde Brabander Vandenbranden zilver in de scratch. Hij won de eindsprint, maar het goud ging dankzij een winstronde naar de Nederlander Loe Van Belle.