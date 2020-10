Jubilaris Joren Dom (Beerschot) vindt probleemloos zijn draai in 1A: “Niet erg dat ik zo lang moest wachten op eersteklassedebuut” Kristof De Cnodder

01 oktober 2020

14u45 0 Sport in de buurt Volgens de ene bron speelde verdediger Joren Dom (30) afgelopen weekend zijn honderdste officiële wedstrijd voor Beerschot, volgens de andere is het zondag op AA Gent zo ver. Wat er ook van zij, een jubileuminterview is op zijn plaats. “Die drie jaar op het Kiel zijn voorbij gevlogen.”

“Nee, ik heb zelf de tel niet bijgehouden”, glimlacht Joren Dom als we beginnen over zijn honderdste. “Maar aangezien ik in de voorbije drie jaar niet veel matchen heb gemist, zal het daarrond draaien. Eigenlijk is heel die periode voorbij gevlogen. Ik zie mezelf nog zitten, tijdens de onderhandelingen in de kantoren van Beerschot. Achteraf is mijn keuze voor deze club een hele goeie gebleken. In 1B speelden we altijd mee voor de prijzen, met de recente promotie als kers op de taart. De twee eerdere verloren finales deden die titel nog zoeter smaken. En nu gaan we in 1A verder in die kampioenenflow.”

Weerzien met De Decker

Met 15 op 21 en een gedeelde tweede plaats in het klassement doet de promovendus het beter dan verwacht. “We mogen genieten, maar blijven tegelijk realistisch”, klinkt Joren Dom bloednuchter. “Ik verwacht niet dat we een heel seizoen op die positie zullen blijven staan. Op een dag gaan we eens met ons hoofd tegen de muur lopen of een dipje krijgen. Het voordeel is wel dat deze uitstekende start ons alvast wat ademruimte geeft. Onze ambitie vooraf was een rustig seizoen draaien. Dan is sterk beginnen natuurlijk mooi meegenomen. Tegelijk hebben we al gevoeld dat we op een goede dag van niemand schrik moeten hebben, zelfs niet van de topclubs.”

Dit weekend volgt opnieuw een confrontatie met een G5-ploeg, AA Gent met name. “Gent kent een moeilijke periode. In die zin zou je dus kunnen denken dat deze match op een ideaal moment komt. Toch blijf ik voorzichtig: dat soort teams kan altijd met een paar flitsen de partij beslissen. Bovendien kan het ook zomaar van de ene op de andere dag beginnen draaien”, gaat Joren Dom verder. “Met Wim De Decker heeft Gent trouwens iemand op de bank zitten, die dit soort penibele situaties kan omkeren. Dat bewees hij destijds bij Antwerp, waar we samen promoveerden naar 1A.”

Eersteklassedebuut

Dat hij destijds met Antwerp de eigenlijke stap naar de hoogste klasse niet mee mocht zetten, zit Joren Dom niet dwars. “Ik heb er iets moois voor in de plaats gekregen. Aan de kop spelen in 1B vind ik zeker zo interessant als anoniem meedraaien in 1A. Het stoort me dus niet dat ik tot mijn dertigste heb moeten wachten voor mijn eersteklassedebuut. Ik ook nooit het gevoel gehad dat ik niet goed genoeg zou zijn voor dat niveau. De competitiestart bewijst dat ik gelijk had, want ik draai zonder problemen mee”, besluit Dom.